Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В связи с проведением ЧР по велосипедному спорту в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 187 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата России по велосипедному спорту на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре) в следующие периоды и на следующих участках улично-дорожной сети:



- с 06:00 до 20:00 13 августа 2020 года и с 08:00 до 17:00 14 августа 2020 года - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до ул. Демократической; по Проезду № 2; по ул. Второй Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 до Проезда № 7;



- с 07:00 14 августа 2020 года до 22:00 16 августа 2020 года - на площади им. В.В. Куйбышева;



- с 06:00 до 18:00 16 августа 2020 года - по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе: по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской; по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Невской; по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Лесной; по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского; по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко; по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной; по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от

ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.



Также на ряде улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств:



- с 20:00 12 августа 2020 года до 17:00 14 августа 2020 года - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до ул. Демократической; по Проезду № 2; по ул. Второй Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 до Проезда № 7;



- с 18:00 15 августа 2020 года до 18:00 16 августа 2020 года - по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской; по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе и от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской; по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской; по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского; по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко; по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной; по ул. Лесной от ул. Полевой до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.



Движение городского пассажирского транспорта будет временно организовано по скорректированных схемам:



- с 06:00 до 18:00 16 августа 2020 года по измененной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297;



- с 06:00 до 20:00 13 августа 2020 года и с 08:00 до 17:00 14 августа 2020 года изменится трасса следования автобусов маршрута № 45.



Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и временными схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться - с 06:00 до 20:00 13 августа 2020 года и с 08:00 до 17:00 14 августа 2020 года - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до ул. Демократической; по Проезду № 2; по ул. Второй Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 до Проезда № 7;- с 07:00 14 августа 2020 года до 22:00 16 августа 2020 года - на площади им. В.В. Куйбышева;- с 06:00 до 18:00 16 августа 2020 года - по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе: по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской; по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Невской; по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Лесной; по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского; по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко; по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной; по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали отул. Лесной до ул. Ново-Садовой.Также на ряде улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств:- с 20:00 12 августа 2020 года до 17:00 14 августа 2020 года - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до ул. Демократической; по Проезду № 2; по ул. Второй Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 до Проезда № 7;- с 18:00 15 августа 2020 года до 18:00 16 августа 2020 года - по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской; по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе и от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской; по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской; по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского; по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко; по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной; по ул. Лесной от ул. Полевой до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.Движение городского пассажирского транспорта будет временно организовано по скорректированных схемам:- с 06:00 до 18:00 16 августа 2020 года по измененной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297;- с 06:00 до 20:00 13 августа 2020 года и с 08:00 до 17:00 14 августа 2020 года изменится трасса следования автобусов маршрута № 45.Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и временными схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. версия для печати

Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.