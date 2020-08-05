В связи с проведением ЧР по велосипедному спорту в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В связи с проведением ЧР по велосипедному спорту в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

5 августа 2020 14:44
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Также на ряде улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата России по велосипедному спорту на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре) в следующие периоды и на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 06:00 до 20:00 13 августа 2020 года и с 08:00 до 17:00 14 августа 2020 года - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до ул. Демократической; по Проезду № 2; по ул. Второй Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 до Проезда № 7;

- с 07:00 14 августа 2020 года до 22:00 16 августа 2020 года - на площади им. В.В. Куйбышева;

- с 06:00 до 18:00 16 августа 2020 года - по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе: по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской; по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Невской; по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Лесной; по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского; по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко; по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной; по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от
ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также на ряде улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств:

- с 20:00 12 августа 2020 года до 17:00 14 августа 2020 года - по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до ул. Демократической; по Проезду № 2; по ул. Второй Стадионной от дома № 70 по Волжскому шоссе до Проезда № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 до Проезда № 7;

- с 18:00 15 августа 2020 года до 18:00 16 августа 2020 года - по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновской; по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе и от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской; по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Чапаевской от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской; по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта; по ул. Невской от ул. Молодогвардейской до ул. Циолковского; по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко; по ул. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной; по ул. Лесной от ул. Полевой до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Движение городского пассажирского транспорта будет временно организовано по скорректированных схемам:

- с 06:00 до 18:00 16 августа 2020 года по измененной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297;

- с 06:00 до 20:00 13 августа 2020 года и с 08:00 до 17:00 14 августа 2020 года изменится трасса следования автобусов маршрута № 45.

Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и временными схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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