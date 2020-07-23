Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В связи с досрочным завершением работ открывается движение по мосту через реку Сарбай
23
июля 2020
14:55
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24 июля будет открыто движение по автомобильному мосту через реку Сарбай, расположенному на автомобильной дороге «Урал» - Муханово в Кинель-Черкасском районе.
Капитальный ремонт моста стартовал в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Общая протяженность объекта капитального ремонта - 250 метров, в том числе моста - 56 метров. На время проведения работ для проезда автомобильного транспорта была построена объездная дорога.
В настоящее время работы на объекте практически полностью завершены. В рамках капитального ремонта подрядной организацией ООО «Такт» выполнено переустройство и увеличение балок пролетного строения моста с 6-ти до 8-ми, устройство выравнивающего бетонного слоя, гидроизоляции и защитного бетонного слоя, верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия.
Также выполнены работы по устройству лестничных сходов, оборудованию объекта техническими средствами безопасности дорожного движения и нанесению разметки. В настоящее время подрядная организация приступила к разборке объездной дороги.
Срок завершения капитального ремонта согласно государственному контракту – 1 октября 2020 года, однако подрядная организация заканчивает работы до конца июля.
Задача заблаговременно провести торги и заключить контракты на объекты нацпроекта 2020 года была поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В итоге Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов, при этом большая часть контрактов заключена в 2019 году.
Дорога «Урал» - Муханово, на которой расположен мост, выходит на федеральную трассу М-5 «Урал» и является маршрутом маятниковой миграции населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации – Самаре и Тольятти.
«Раньше мост был узким, разъехаться автомобилям было трудно. Мы очень рады, что благодаря национальному проекту движение по мосту будет комфортным и безопасным», - говорит общественный контролер нацпроекта, заместитель председателя общественного совета Кинель-Черкасского района Александр Чертыковцев.
В Самарской области раньше срока уже сданы два мостовых сооружения в селах Арзамасцевка и Аверьяновка Богатовского района. Их реконструкция также проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба облправительства.