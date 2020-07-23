В связи с досрочным завершением работ открывается движение по мосту через реку Сарбай

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Капитальный ремонт моста стартовал в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Общая протяженность объекта капитального ремонта - 250 метров, в том числе моста - 56 метров. На время проведения работ для проезда автомобильного транспорта была построена объездная дорога.В настоящее время работы на объекте практически полностью завершены. В рамках капитального ремонта подрядной организацией ООО «Такт» выполнено переустройство и увеличение балок пролетного строения моста с 6-ти до 8-ми, устройство выравнивающего бетонного слоя, гидроизоляции и защитного бетонного слоя, верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия.Также выполнены работы по устройству лестничных сходов, оборудованию объекта техническими средствами безопасности дорожного движения и нанесению разметки. В настоящее время подрядная организация приступила к разборке объездной дороги.Срок завершения капитального ремонта согласно государственному контракту – 1 октября 2020 года, однако подрядная организация заканчивает работы до конца июля.Задача заблаговременно провести торги и заключить контракты на объекты нацпроекта 2020 года была поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В итоге Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов, при этом большая часть контрактов заключена в 2019 году.Дорога «Урал» - Муханово, на которой расположен мост, выходит на федеральную трассу М-5 «Урал» и является маршрутом маятниковой миграции населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации – Самаре и Тольятти.«Раньше мост был узким, разъехаться автомобилям было трудно. Мы очень рады, что благодаря национальному проекту движение по мосту будет комфортным и безопасным», - говорит общественный контролер нацпроекта, заместитель председателя общественного совета Кинель-Черкасского района Александр Чертыковцев.В Самарской области раньше срока уже сданы два мостовых сооружения в селах Арзамасцевка и Аверьяновка Богатовского района. Их реконструкция также проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба облправительства.