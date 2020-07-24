Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В рамках нацпроекта отремонтируют дорогу в направлении Приволжья
24
июля 2020
16:25
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области планируется полностью привести в нормативное состояние региональные трассы в сторону Приволжья. Речь идет об автомобильных дорогах «Самара-Волгоград» — Осинки – Безенчук и Осинки-Приволжье, расположенных в Безенчукском и Приволжском районах.
Указанные дороги образуют единственный автомобильный маршрут маятниковой миграции населения всего Приволжского района и части Безенчукского и Хворостянского районов в сторону города Самары.
К ремонту направления приступили с 2018 года. Так, в 2018-2019 годах был капитально отремонтирован участок трассы Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук от автомобильной дороги Самара-Волгоград до кольца в районе села Осинки протяженностью 8 км. Также приведен в нормативное состояние участок автомобильной дороги Осинки-Приволжье от поворота в населенный пункт Хворостянка до поворота в населенный пункт Студенцы протяженностью 6,1 км.
В 2020 году в нормативное состояние будет приведено еще два участка трассы Осинки-Приволжье общей протяженностью 21,9 км. В настоящее время подрядная организация на ряде участков уже приступила к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В 2021 году в перечень объектов национального проекта включен ремонт еще 17 км указанной трассы до поворота на поселок Ильмень.
Таким образом, общая протяженность приведенного в нормативное состояние маршрута составит 53 км.
Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта запланирован ремонт 243,4 км автомобильных дорог, в том числе на 183,6 км региональных трасс, 43,4 км местной сети дорог в Самаре, 16,3 км дорог в Тольятти.
Ремонт региональных дорог в текущем году будет проведен в Похвистневском, Кинельском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском, Волжском, Красноярском, Ставропольском районах, а также на территории городских округов Новокуйбышевск и Чапаевск.
Работы на большинстве объектов нацпроекта ведутся с опережением графика, поскольку Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов нацпроекта, при этом большая часть контрактов заключена в 2019 году. Задача заблаговременно провести торги и заключить контракты на объекты нацпроекта 2020 года была поставлена Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, передает пресс-служба облправительства.