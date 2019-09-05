В период празднования Дня города в Самаре ограничат движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением в Самаре культурно-массовых мероприятий в рамках празднования Дня города, будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках улиц:— с 18:00 6 сентября 2019 года до 06:00 8 сентября 2019 года — по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейская, по ул. Ленинградская от ул. Степана Разина до ул. Куйбышева, по ул. Некрасовская от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;— с 08:00 7 сентября 2019 года до 24:00 8 сентября 2019 года — по ул. Чапаевская от ул. от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская;— с 15:00 8 сентября 2019 года до 24:00 8 сентября 2019 года — по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.Также на территории города Самара будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках улиц:— с 08:00 6 сентября 2019 года до 06:00 8 сентября 2019 года — по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейская, по ул. Ленинградская от ул. Степана Разина до ул. Куйбышева, по ул. Некрасовская от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;— с 20:00 6 сентября 2019 года до 24:00 8 сентября 2019 года — по ул. Чапаевская от ул. от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская;— с 08:00 8 сентября 2019 года до 24:00 8 сентября 2019 года — по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.Кроме того, с 18:00 6 сентября 2019 года до 06:00 8 сентября 2019 года, с 08:00 7 сентября 2019 года до 24:00 8 сентября 2019 года, с 15:00 8 сентября 2019 года до 24:00 8 сентября 2019 года движение пассажирского общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297, 34, 207, 226 — будет организовано по временной схеме.Подробнее со схемами ограничения движения транспорта и скорректированными схемами движения автобусов вышеуказанных маршрутов можно ознакомиться в приложениях.Вместе с тем с 15:00 8 сентября 2019 года до 24:00 8 сентября 2019 года по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе будет ограничено движение трамваев следующих маршрутов:— № 3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок»;— № 16 «Ул. Тухачевского — Железнодорожный вокзал – Ул. Чапаевская»;— № 20 «Ул. Фадеева – Ул. Чапаевская».На период с 15:00 8 сентября 2019 года до 24:00 8 сентября 2019 года движение трамваев вышеуказанных муниципальных маршрутов будет осуществляться по ул. Венцека, ул. Галактионовская и далее согласно своим маршрутам.Движение троллейбусов по маршрутам № 16 и № 6 временно отменят: с 18:00 6 сентября 2019 года до 06:00 8 сентября 2019 года, передает пресс-служба облправительства.Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.