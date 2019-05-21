Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В конце мая начнется капитальный ремонт участка по проспекту Кирова 50



Капитальный ремонт проспекта Кирова будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка – 1,1 км.



В рамках ремонта дорога будет расширена до 4-х полос движения. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста.



Сроки проведения капитального ремонта – 2019-2020 годы. Стоимость работ по государственному контракту составит 319,3 млн рублей.



В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета.



Видеоролик о ремонте объекта размещен в официальной группе проекта в социальной сети



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До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области.



Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.



К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах, передает пресс-служба облправительства. До конца мая начнутся работы по капитальному ремонту проспекта имени Кирова в Самаре на участке от мостового перехода «Кировский» до улицы Ветлянской. Государственный контракт на проведение дорожных работ в течение 10 дней будет заключен министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области с ООО «Самаратрасстрой», которое стало единственным участником торгов.Капитальный ремонт проспекта Кирова будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка – 1,1 км.В рамках ремонта дорога будет расширена до 4-х полос движения. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста.Сроки проведения капитального ремонта – 2019-2020 годы. Стоимость работ по государственному контракту составит 319,3 млн рублей.В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета.Видеоролик о ремонте объекта размещен в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» ***До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области.Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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