В этом году ремонт внутриквартальных дорог запланирован во всех внутригородских районах Самары

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Напомним, организация работ по благоустройству районных территорий входит в компетенцию органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара. Такая практика разграничения полномочий между органами местного самоуправления реализуется с 2016 года.Так,в текущем году запланировано асфальтирование на 11-ти дворовых территориях:- ул. Чапаевская, дома №№ 67/69;- ул. Ленинградская, дом № 83;- ул. Чапаевская, дома № 112,112а;- ул. Степана Разина, дом № 44;- ул. Некрасовская, дом № 48;- ул. Максима Горького, дом № 103;- ул. Самарская, дом № 33;- ул. Венцека, дом № 81;- ул. Венцека, дом № 72;- ул. Алексея Толстого, дома № 55;- ул. Фрунзе, дом № 101а.в перечень дворовых территорий, внутриквартальных проездов, подлежащих в этом году ремонту, включены следующие адреса:- ул. Бакинская, дома №№ 5,7,9;- Пугачевский тракт, дома №№ 31,33;- ул. Фасадная, дома №№ 21,23, Пугачевский тракт, дом № 66;- ул. Бакинская, дома №№ 28,30,32,34,36,36А;- ул. Хасановская, дом № 6;- ул. Новокомсомольская, до № 9;- ул. Центральная, дом № 9.- ул. Новокомсомольская, дом № 9;- ул. Центральная, дом № 9.будет проводиться комплексный ремонт внутриквартальных проездов по следующим адресам:- ул. Аэродромная, дома №№: 37, 39/ул. Волгина, дома №№ 116, 120;- ул. Мяги, дома №№ 26, 28/ул. Гагарина, дом № 29.Дополнительно запланирован ремонт по адресам:- ул. Урицкого, дома №№ 22, 24/ул. Мечникова, дом № 50;- ул. Урицкого, дома №№ 28, 30;- ул. Урицкого, дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22.Срок окончания работ - 30.09.2019.запланировано комплексное благоустройство по следующим адресам:- ул. Ново-Садовая, дом № 275;- ул. Гая, дом № 36;- пр. Карла Маркса, дом № 18.в перечне объектов ремонта - следующие внутриквартальные проезды:- ул. Ташкентская, дом № 220/22, ул. Тополей, дома №№ 20, 14;- ул. Вольская, дома №№ 73, 79, 81, 83, 77А, ул. Ново-Вокзальный тупик, дома №№ 10, 12, 13, 15А;- ул. Ново-Вокзальная, дом № 219;- ул. Фадеева, дом № 44а;- ул. Г. Димитрова, дома №№ 91, 93, 95, 97, 99;- пр. Кирова, дома №№ 212, 218;- Московское шоссе, дом № 123;- ул. Воронежская, дома №№ 11/2, 13/101, ул. Свободы, дома №№ 103, 105;- Стационарный переулок, дома №№ 3, 5, 4, 5А, ул. Земеца, дома №№ 3, 5;- ул. Свободы, дома № 111, 113;- от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора (ул. Стара-Загора, дома №№ 165, 159Б, пр. Кирова, дома №№ 220, 218, 214, 200, 192, 190, 340, 190А, 186, 194, 196, 216, пр. Карла Маркса, дома №№ 344, 346, 330, 336).- ул. Ташкентская, дома №№ 118, 120;- ул. Стара-Загора, дом № 222;- ул. Ташкентская, дома №3 92, 98, 102, 104, 106;- ул. Советская, дома №3 10, 10, ул. Свободы, дом №№ 149, ул. Металлистов, дом № 21;- ул. Победы, дом № 168.Вместе с тем устроят парковку и на ул. Стара-Загора, 140 – тут работает Центр инклюзивного творчества.А во дворе дома № 399 по пр. Кирова работы на парковочном пространстве проведут в рамках проекта «Содействие».Кроме того, в 2019 году на территории района будет заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов на площади более 12,5 тыс. кв. м.работой будут охвачены дворовые проезды по следующим адресам:- пер. Карякина, дома №№ 1, 1А; пер. Брусчатый, дом № 38А; пр. 9 Мая, дом № 14;- ул. Советской армии, дом № 23; пер. Карякина, дома №3 5, 7;- ул. Запорожская, дом № 17А;- ул. Запорожская, дом № 29;- ул. Советской Армии, дом № 181 (корпуса 6А, 6Б);- проезд от дома № 16 по ул. Красных Коммунаров до дома № 17 по ул. Физкультурная;- проезд от дома № 90 по ул. Победы вдоль дома № 11 по ул. Александра Матросова, от дома № 83А по ул. Свободы до дома № 90А по ул. Победы;- ул. Запорожская, дома №№ 11, 13;- ул. Днепровская, дом № 4;- проезд от дома № 28 по ул. Запорожская до дома № 83 по ул. Антонова-Овсеенко.комплексные работы планируются по адресам:- пер. Студенческий, дома №№ 2, 2а, 2б, 2ф;- ул. Владимирская, дома №№ 40, 42;- ул. Фрунзе, дом № 146;- ул. Ленинская, дом № 204;- ул. Чернореченская, дом № 44;- ул. Чернореченская, дом № 42;- ул. Фрунзе, дом № 161;- ул. Арцыбушевская, дом № 40; ул. Ленинская, дома №№ 185/57/ ул. Ульяновская, дом № 59;- ул. Буянова, дома № 14, 14а/ ул. Арцыбушевская, дом № 27а/ ул. Льва Толстого, дом № 34;- ул. Клиническая, дом № 32/ ул. Дачная, дом № 17.Ремонт «картами» и аварийно-ямочный – по адресам:- ул. Коммунистическая, дом № 10;- ул. Вилоновская, дом № 20;- пр. Карла Маркса, дом № 10;- ул. Владимирская, дом № 34;- ул. Аксакова, дом № 23;- ул. Чернореченская, дом № 8;- ул. Клиническая, дом № 20;- ул. Галактионовская, дома №№ 152, 154;- ул. Маяковского, дом № 97;- ул. Арцыбушевская, дом № 175;- ул. Полевая, дом № 7;- ул. Садовая, дом № 218/ ул. Самарская, дом № 207;- ул. Ленинская, дома №№ 252, 254, 256/ ул. Маяковского, дома №№ 37, 39;- ул. Осипенко, дом № 144;- ул. Самарская, дом № 148;- ул. Осипенко, дома №№ 134-136;- ул. Садовая, дом № 278;- ул. Галактионовская, дом № 187;- ул. Галактионовская, дом № 191.благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных домов будет осуществляться во всех поселках района, в том числе запланированы работы по ремонту проездов с устройством новых парковочных мест. Перечень таких адресов следующий:- п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, дома №№ 46А, 42;- п. Управленческий, Красноглинское шоссе, дома №№ 17,19;- п. Мехзавод, квартал 12, дом № 6;- п. Управленческий, ул. им. Академика Н.Д. Кузнецова,дом № 11;- п. Мехзавод, квартал 13, дома №№ 9 - тротуарная сеть;- п. Мехзавод, квартал 6, дом № 4;- п. Мехзавод, квартал 6, дом № 5;- п. Управленческий, ул. Крайняя, дом № 6;- п. Мехзавод, квартал 15, дома №№ 7, 12;- п. Управленческий, Красноглинское шоссе, дома №№ 17-37 (проезд)- квартал 7, дом № 4;- квартал 12, дом № 5;- квартал 16 (от ул. Донская вдоль домов №№ 15,16,7);- квартал 15, дом № 6;- квартал 7, дом № 11(в районе въезда в МБДОУ № 33).- Красноглинское шоссе, дом № 13;- Красноглинское шоссе, дом № 15;- ул. Сергея Лазо, дом № 56;- ул. Парижской Коммуны, дом № 34 (с подъездной дорогой от ул. 8 Марта к дому № 30);-ул. Кузнецова, дом № 3;- ул. Гайдара, дом № 10;- ул. Гайдара, дом № 12;- проезд от ул. Ногина, к дому № 13 по ул. Ногина;- ул. Крайняя, дом № 22;П. Красная Глинка:- квартал 4, дом № 10;- квартал 4, с торца домов №№ 21- 20;- квартал 4, дом № 24 (в районе 1-го подъезда);- квартал 1, дома №№ 5,7,4;- п. Южный, дом № 21;- п. Южный, дома №№ 22 – 20;- п. Южный, дома №№ 27 – 25;- ул. Батайская, дома №№ 9 – 15;- проезд между домом № 7 и домом № 12 (оба - по ул. Батайская);- квартал 4, дом № 7;- квартал 5, дом № 5 и дом № 6 (за домами).- ул. Парусная, от дома № 6 к дому № 8;- ул. Парусная, дом № 14;-ул. Парусная, дом № 18.- квартал 3, от дома № 4 к дому № 5;- квартал 2, дом № 14;- квартал 3, дом № 2;- квартал 4, дом № 8, передает пресс-служба горадминистрации.