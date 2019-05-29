Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В этом году ремонт внутриквартальных дорог запланирован во всех внутригородских районах Самары
29
мая 2019
14:56
80
В текущем году обновлять внутриквартальные дороги будут как в рамках действующих муниципальных программ, так и за счет поддержки из вышестоящих бюджетов. Кроме того, ряд дворов будут отремонтированы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, организация работ по благоустройству районных территорий входит в компетенцию органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара. Такая практика разграничения полномочий между органами местного самоуправления реализуется с 2016 года.
Так, в Самарском районе в текущем году запланировано асфальтирование на 11-ти дворовых территориях:
- ул. Чапаевская, дома №№ 67/69;
- ул. Ленинградская, дом № 83;
- ул. Чапаевская, дома № 112,112а;
- ул. Степана Разина, дом № 44;
- ул. Некрасовская, дом № 48;
- ул. Максима Горького, дом № 103;
- ул. Самарская, дом № 33;
- ул. Венцека, дом № 81;
- ул. Венцека, дом № 72;
- ул. Алексея Толстого, дома № 55;
- ул. Фрунзе, дом № 101а.
В Куйбышевском районе в перечень дворовых территорий, внутриквартальных проездов, подлежащих в этом году ремонту, включены следующие адреса:
- ул. Бакинская, дома №№ 5,7,9;
- Пугачевский тракт, дома №№ 31,33;
- ул. Фасадная, дома №№ 21,23, Пугачевский тракт, дом № 66;
- ул. Бакинская, дома №№ 28,30,32,34,36,36А;
- ул. Хасановская, дом № 6;
- ул. Новокомсомольская, до № 9;
- ул. Центральная, дом № 9.
Также запланированы работы по установке ограждений, лавочек и урн по адресам:
- ул. Новокомсомольская, дом № 9;
- ул. Центральная, дом № 9.
В Железнодорожном районе будет проводиться комплексный ремонт внутриквартальных проездов по следующим адресам:
- ул. Аэродромная, дома №№: 37, 39/ул. Волгина, дома №№ 116, 120;
- ул. Мяги, дома №№ 26, 28/ул. Гагарина, дом № 29.
Дополнительно запланирован ремонт по адресам:
- ул. Урицкого, дома №№ 22, 24/ул. Мечникова, дом № 50;
- ул. Урицкого, дома №№ 28, 30;
- ул. Урицкого, дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Срок окончания работ - 30.09.2019.
Кроме того, выполнят ямочный ремонт внутриквартальных дорог по ул. Тушинская, дом № 41 и по ул. Мяги, дома №№ 4, 6, 8 (здесь, помимо дороги, обновят тротуары).
В Октябрьском районе запланировано комплексное благоустройство по следующим адресам:
- ул. Ново-Садовая, дом № 275;
- ул. Гая, дом № 36;
- пр. Карла Маркса, дом № 18.
В Промышленном районе в перечне объектов ремонта - следующие внутриквартальные проезды:
- ул. Ташкентская, дом № 220/22, ул. Тополей, дома №№ 20, 14;
- ул. Вольская, дома №№ 73, 79, 81, 83, 77А, ул. Ново-Вокзальный тупик, дома №№ 10, 12, 13, 15А;
- ул. Ново-Вокзальная, дом № 219;
- ул. Фадеева, дом № 44а;
- ул. Г. Димитрова, дома №№ 91, 93, 95, 97, 99;
- пр. Кирова, дома №№ 212, 218;
- Московское шоссе, дом № 123;
- ул. Воронежская, дома №№ 11/2, 13/101, ул. Свободы, дома №№ 103, 105;
- Стационарный переулок, дома №№ 3, 5, 4, 5А, ул. Земеца, дома №№ 3, 5;
- ул. Свободы, дома № 111, 113;
- от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора (ул. Стара-Загора, дома №№ 165, 159Б, пр. Кирова, дома №№ 220, 218, 214, 200, 192, 190, 340, 190А, 186, 194, 196, 216, пр. Карла Маркса, дома №№ 344, 346, 330, 336).
На территории Кировского района запланированы работы по комплексному благоустройству, в том числе по ремонту внутриквартальных проездов и устройству парковочных зон следующих дворов:
- ул. Ташкентская, дома №№ 118, 120;
- ул. Стара-Загора, дом № 222;
- ул. Ташкентская, дома №3 92, 98, 102, 104, 106;
- ул. Советская, дома №3 10, 10, ул. Свободы, дом №№ 149, ул. Металлистов, дом № 21;
- ул. Победы, дом № 168.
Также в связи с социальной значимостью будут выполнены работы по ремонту подъездного пути, устройству тротуара и парковочной зоны по адресу: пр. Карла Маркса, 478, со стороны дома № 476 по пр. Карла Маркса – тут располагается поликлиническое отделение медико-санитарной части № 5.
Вместе с тем устроят парковку и на ул. Стара-Загора, 140 – тут работает Центр инклюзивного творчества.
А во дворе дома № 399 по пр. Кирова работы на парковочном пространстве проведут в рамках проекта «Содействие».
Кроме того, в 2019 году на территории района будет заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов на площади более 12,5 тыс. кв. м.
В Советском районе работой будут охвачены дворовые проезды по следующим адресам:
- пер. Карякина, дома №№ 1, 1А; пер. Брусчатый, дом № 38А; пр. 9 Мая, дом № 14;
- ул. Советской армии, дом № 23; пер. Карякина, дома №3 5, 7;
- ул. Запорожская, дом № 17А;
- ул. Запорожская, дом № 29;
- ул. Советской Армии, дом № 181 (корпуса 6А, 6Б);
- проезд от дома № 16 по ул. Красных Коммунаров до дома № 17 по ул. Физкультурная;
- проезд от дома № 90 по ул. Победы вдоль дома № 11 по ул. Александра Матросова, от дома № 83А по ул. Свободы до дома № 90А по ул. Победы;
- ул. Запорожская, дома №№ 11, 13;
- ул. Днепровская, дом № 4;
- проезд от дома № 28 по ул. Запорожская до дома № 83 по ул. Антонова-Овсеенко.
В Ленинском районе комплексные работы планируются по адресам:
- пер. Студенческий, дома №№ 2, 2а, 2б, 2ф;
- ул. Владимирская, дома №№ 40, 42;
- ул. Фрунзе, дом № 146;
- ул. Ленинская, дом № 204;
- ул. Чернореченская, дом № 44;
- ул. Чернореченская, дом № 42;
- ул. Фрунзе, дом № 161;
- ул. Арцыбушевская, дом № 40; ул. Ленинская, дома №№ 185/57/ ул. Ульяновская, дом № 59;
- ул. Буянова, дома № 14, 14а/ ул. Арцыбушевская, дом № 27а/ ул. Льва Толстого, дом № 34;
- ул. Клиническая, дом № 32/ ул. Дачная, дом № 17.
Ремонт «картами» и аварийно-ямочный – по адресам:
- ул. Коммунистическая, дом № 10;
- ул. Вилоновская, дом № 20;
- пр. Карла Маркса, дом № 10;
- ул. Владимирская, дом № 34;
- ул. Аксакова, дом № 23;
- ул. Чернореченская, дом № 8;
- ул. Клиническая, дом № 20;
- ул. Галактионовская, дома №№ 152, 154;
- ул. Маяковского, дом № 97;
- ул. Арцыбушевская, дом № 175;
- ул. Полевая, дом № 7;
- ул. Садовая, дом № 218/ ул. Самарская, дом № 207;
- ул. Ленинская, дома №№ 252, 254, 256/ ул. Маяковского, дома №№ 37, 39;
- ул. Осипенко, дом № 144;
- ул. Самарская, дом № 148;
- ул. Осипенко, дома №№ 134-136;
- ул. Садовая, дом № 278;
- ул. Галактионовская, дом № 187;
- ул. Галактионовская, дом № 191.
В Красноглинском районе благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных домов будет осуществляться во всех поселках района, в том числе запланированы работы по ремонту проездов с устройством новых парковочных мест. Перечень таких адресов следующий:
- п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, дома №№ 46А, 42;
- п. Управленческий, Красноглинское шоссе, дома №№ 17,19;
- п. Мехзавод, квартал 12, дом № 6;
- п. Управленческий, ул. им. Академика Н.Д. Кузнецова,
дом № 11;
- п. Мехзавод, квартал 13, дома №№ 9 - тротуарная сеть;
- п. Мехзавод, квартал 6, дом № 4;
- п. Мехзавод, квартал 6, дом № 5;
- п. Управленческий, ул. Крайняя, дом № 6;
- п. Мехзавод, квартал 15, дома №№ 7, 12;
- п. Управленческий, Красноглинское шоссе, дома №№ 17-37 (проезд)
Также в поселках дополнительно планируются работы по ямочному ремонту внутриквартальных проездов.
П. Мехзавод:
- квартал 7, дом № 4;
- квартал 12, дом № 5;
- квартал 16 (от ул. Донская вдоль домов №№ 15,16,7);
- квартал 15, дом № 6;
- квартал 7, дом № 11(в районе въезда в МБДОУ № 33).
П. Управленческий:
- Красноглинское шоссе, дом № 13;
- Красноглинское шоссе, дом № 15;
- ул. Сергея Лазо, дом № 56;
- ул. Парижской Коммуны, дом № 34 (с подъездной дорогой от ул. 8 Марта к дому № 30);
-ул. Кузнецова, дом № 3;
- ул. Гайдара, дом № 10;
- ул. Гайдара, дом № 12;
- проезд от ул. Ногина, к дому № 13 по ул. Ногина;
- ул. Крайняя, дом № 22;
П. Красная Глинка:
- квартал 4, дом № 10;
- квартал 4, с торца домов №№ 21- 20;
- квартал 4, дом № 24 (в районе 1-го подъезда);
- квартал 1, дома №№ 5,7,4;
- п. Южный, дом № 21;
- п. Южный, дома №№ 22 – 20;
- п. Южный, дома №№ 27 – 25;
- ул. Батайская, дома №№ 9 – 15;
- проезд между домом № 7 и домом № 12 (оба - по ул. Батайская);
- квартал 4, дом № 7;
- квартал 5, дом № 5 и дом № 6 (за домами).
П. Прибрежный:
- ул. Парусная, от дома № 6 к дому № 8;
- ул. Парусная, дом № 14;
-ул. Парусная, дом № 18.
П. Береза:
- квартал 3, от дома № 4 к дому № 5;
- квартал 2, дом № 14;
- квартал 3, дом № 2;
- квартал 4, дом № 8, передает пресс-служба горадминистрации.