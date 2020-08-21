В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» будет организовано дополнительное транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» будет организовано дополнительное транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»

21 августа 2020 16:28
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Все автобусные маршруты, проходящие по Московскому шоссе, будут работать в обычном режиме.
В субботу, 22 августа, на стадионе «Самара Арена» пройдет футбольный матч 5-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ «Крылья Советов» - «Оренбург». Начало матча – в 17.00.

В целях обеспечения транспортного обслуживания будет усилена работа ряда трамвайных и автобусных маршрутов.

При проведении матча, движение автотранспорта на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», будет ограничено по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена-2018 в оба направления. Проехать по ул. Дальней и оставить машину на Южной парковке стадиона «Самара Арена» до 16.00 смогут все болельщики, имеющие билеты на матч, а с 16.00 только те, кто имеет билет на указанный матч и специальные пропуска на Южную парковку стадиона «Самара Арена».

Для удобства всех болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная и Восточная парковки (около «Ярмарки вкусов»).

Также, предусмотрена работа трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12 и 25:

- №5 «Ул. Чапаевская – Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по ул. Галактионовской, пр. Ленина, Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут;

- № 11 «Автостанция Аврора - Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по автостанции «Аврора» - парк Победы - Проезд 9 мая - станция метро «Победа» - ул. Ставропольская - Московское шоссе - ул. Демократическая - ул. Ташкентская. Интервал составит 15 минут;

- № 12 «Юнгородок - Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по Заводскому шоссе - станция метро «Победа» - ул. Ставропольская - Московское шоссе - ул. Демократическая - ул. Ташкентская. Интервал составит 15 минут;

- № 25 «Безымянская ТЭЦ – Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по пр. Кирова, ул. Победы, Советской, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут.

Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах маршрутов №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона. А на автобусном маршруте № 295 до остановки «Агропарк».

Обращаем внимание болельщиков, что по окончании матча дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 47, 50, 51, 67 будут поданы на остановку «Агропарк» на ул. 8-ой проезд (напротив Восточной парковки).

Все автобусные маршруты, проходящие по Московскому шоссе, будут работать в обычном режиме, передает пресс-служба горадминистрации. 
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