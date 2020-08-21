В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» будет организовано дополнительное транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»

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В целях обеспечения транспортного обслуживания будет усилена работа ряда трамвайных и автобусных маршрутов.При проведении матча, движение автотранспорта на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», будет ограничено по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена-2018 в оба направления. Проехать по ул. Дальней и оставить машину на Южной парковке стадиона «Самара Арена» до 16.00 смогут все болельщики, имеющие билеты на матч, а с 16.00 только те, кто имеет билет на указанный матч и специальные пропуска на Южную парковку стадиона «Самара Арена».Для удобства всех болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная и Восточная парковки (около «Ярмарки вкусов»).Также, предусмотрена работа трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12 и 25:- №5 «Ул. Чапаевская – Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по ул. Галактионовской, пр. Ленина, Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут;- № 11 «Автостанция Аврора - Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по автостанции «Аврора» - парк Победы - Проезд 9 мая - станция метро «Победа» - ул. Ставропольская - Московское шоссе - ул. Демократическая - ул. Ташкентская. Интервал составит 15 минут;- № 12 «Юнгородок - Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по Заводскому шоссе - станция метро «Победа» - ул. Ставропольская - Московское шоссе - ул. Демократическая - ул. Ташкентская. Интервал составит 15 минут;- № 25 «Безымянская ТЭЦ – Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по пр. Кирова, ул. Победы, Советской, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут.Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах маршрутов №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона. А на автобусном маршруте № 295 до остановки «Агропарк».Обращаем внимание болельщиков, что по окончании матча дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 47, 50, 51, 67 будут поданы на остановку «Агропарк» на ул. 8-ой проезд (напротив Восточной парковки).Все автобусные маршруты, проходящие по Московскому шоссе, будут работать в обычном режиме, передает пресс-служба горадминистрации.