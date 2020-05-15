В ближайшие два года отремонтируют более 17 км дороги Тольятти-Ташелка

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Ремонт региональной трассы проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.В 2019 году отремонтируют 11,2 км автомобильной дороги. Работы выполняет АО «Балтийская строительная компания-СПб» по контракту жизненного цикла, который предусматривает ремонт и последующее содержание дороги в течение трех лет.Напомним, Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов нацпроекта, при этом большая часть контрактов заключена в 2019 году. Благодаря своевременному заключению государственного контакта работы на региональной трассе Тольятти-Ташелка начались уже в апреле 2020 года.Сейчас подрядная организация осуществляет фрезерование дорожного полотна и проводит работы по уширению проезжей части до предусмотренных ГОСТом нормативных отметок.«Контрактом также предусмотрена укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона на проезжей части. При этом при устройстве верхнего слоя будет использована асфальтобетонная смесь, изготовленная по Предварительному национальному стандарту. Кроме того, планируется замена автобусных павильонов, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки с применением термопластичных материалов на всем протяжении участка», - говорит мастер строительно-монтажных работ Евгений Комиссаров.Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в границах села Нижнее Санчелеево будет выполнено строительство тротуаров и установка опор освещения, а в селе Старая Бинарадка планируется устройство искусственных дорожных неровностей и пешеходных переходов.С инспекцией на объекте побывал координатор партийного проекта «Безопасные дороги» по Самарской области Алексей Степанов. «Дорога должна быть не только качественной, но и безопасной для всех участников дорожного движения – водителей и пешеходов. Объекты нацпроекта выбираются на основании данных статистики ГИБДД по дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому важно оснастить дорогу техническим средствами безопасности дорожного движения, чтобы исключить возникновение ДТП в дальнейшем», - подчеркнул он.Завершить ремонт участка дороги Тольятти-Ташелка планируется 1 октября 2020 года. При этом в 2021 году ремонт трассы продолжится – в нормативное состояние предстоит привести еще 6,1 км дороги.Отметим, в 2019 году на территории Ставропольского района дорожные работы в рамках нацпроекта ведутся еще на двух региональных трассах: Тольятти-Ягодное и Тольятти-Узюково-Димитровград. В рамках реконструкции дороги Тольятти-Ягодное предусмотрено уширение трассы до 4-х полос движения на участке протяженностью 7,6 км, строительство двух транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне, устройство освещения. Ремонт дороги Тольятти-Узюково-Димитровград ведется с 2018 года. В нормативное состояние уже приведено 25,4 км дороги, в 2020 году отремонтируют еще 2 км, передает пресс-служба облправительства.