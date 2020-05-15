В ближайшие два года отремонтируют более 17 км дороги Тольятти-Ташелка

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В ближайшие два года отремонтируют более 17 км дороги Тольятти-Ташелка

15 мая 2020 16:35
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Дорога соединяет несколько населенных пунктов Ставропольского района между собой, а также выполняет функцию маятниковой миграции населения к Тольятти.
Автомобильную дорогу Тольятти-Ташелка в Ставропольском районе за два года приведут в нормативное состояние от Обводного шоссе Тольятти до населенного пункта Лопатино. Дорога соединяет несколько населенных пунктов Ставропольского района между собой, а также выполняет функцию маятниковой миграции населения к одному из центров Самарско-Тольяттинской агломерации – Тольятти.

Ремонт региональной трассы проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

В 2019 году отремонтируют 11,2 км автомобильной дороги. Работы выполняет АО «Балтийская строительная компания-СПб» по контракту жизненного цикла, который предусматривает ремонт и последующее содержание дороги в течение трех лет.

Напомним, Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов нацпроекта, при этом большая часть контрактов заключена в 2019 году. Благодаря своевременному заключению государственного контакта работы на региональной трассе Тольятти-Ташелка начались уже в апреле 2020 года.

Сейчас подрядная организация осуществляет фрезерование дорожного полотна и проводит работы по уширению проезжей части до предусмотренных ГОСТом нормативных отметок.

«Контрактом также предусмотрена укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона на проезжей части. При этом при устройстве верхнего слоя будет использована асфальтобетонная смесь, изготовленная по Предварительному национальному стандарту. Кроме того, планируется замена автобусных павильонов, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки с применением термопластичных материалов на всем протяжении участка», - говорит мастер строительно-монтажных работ Евгений Комиссаров.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в границах села Нижнее Санчелеево будет выполнено строительство тротуаров и установка опор освещения, а в селе Старая Бинарадка планируется устройство искусственных дорожных неровностей и пешеходных переходов.

С инспекцией на объекте побывал координатор партийного проекта «Безопасные дороги» по Самарской области Алексей Степанов. «Дорога должна быть не только качественной, но и безопасной для всех участников дорожного движения – водителей и пешеходов. Объекты нацпроекта выбираются на основании данных статистики ГИБДД по дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому важно оснастить дорогу техническим средствами безопасности дорожного движения, чтобы исключить возникновение ДТП в дальнейшем», - подчеркнул он.

Завершить ремонт участка дороги Тольятти-Ташелка планируется 1 октября 2020 года. При этом в 2021 году ремонт трассы продолжится – в нормативное состояние предстоит привести еще 6,1 км дороги.

Отметим, в 2019 году на территории Ставропольского района дорожные работы в рамках нацпроекта ведутся еще на двух региональных трассах: Тольятти-Ягодное и Тольятти-Узюково-Димитровград. В рамках реконструкции дороги Тольятти-Ягодное предусмотрено уширение трассы до 4-х полос движения на участке протяженностью 7,6 км, строительство двух транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне, устройство освещения. Ремонт дороги Тольятти-Узюково-Димитровград ведется с 2018 года. В нормативное состояние уже приведено 25,4 км дороги, в 2020 году отремонтируют еще 2 км, передает пресс-служба облправительства.
 
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