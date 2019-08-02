Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Тольятти завершены дорожные работы на двух участках дорог 100 Дорожные работы в Тольятти в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 50%. Напомним, в 2019 году нацпроектом предусмотрен ремонт 15 участков дорог общей протяженностью более 17 км. На эти цели выделено свыше 600 млн рублей.



В настоящее время дорожники завершили работы на двух участках дорог: улице Ленинградской (на отрезке от ул. Карла Маркса до ул. Голосова) и проезде западнее центральной площади, рядом со зданием Думы.



По словам начальника участка Андрея Напалкова, на других городских дорогах сейчас ведутся работы по укладке выравнивающего слоя и устройству бортового камня.



Ремонтом охвачены улицы Тополиная, Ворошилова, Юбилейная, Полякова, Баныкина, Индустриальная, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославской, участок дороги от ул. Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный.



Кроме того, в этом году начнется строительство новой магистральной дороги – продолжение улицы Офицерской. Сейчас подрядной организацией ведутся подготовительные работы.



Помимо ремонта автомобильных дорог большое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта запланировано оснастить техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов в городе.



В комплекс работ входят установка светофоров, островков безопасности, барьерного ограждения, а также устройство улично-дорожного освещения на 4-х участках автомобильных дорог. «Улично-дорожное освещение позволит водителям вовремя сориентироваться в темное время суток и грамотно среагировать на нештатную ситуацию», – подчеркивает руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.



На 1 августа мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения выполнены на 44% от общего плана, передает пресс-служба облправительства. В настоящее время дорожники завершили работы на двух участках дорог: улице Ленинградской (на отрезке от ул. Карла Маркса до ул. Голосова) и проезде западнее центральной площади, рядом со зданием Думы.По словам начальника участка Андрея Напалкова, на других городских дорогах сейчас ведутся работы по укладке выравнивающего слоя и устройству бортового камня.Ремонтом охвачены улицы Тополиная, Ворошилова, Юбилейная, Полякова, Баныкина, Индустриальная, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославской, участок дороги от ул. Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный.Кроме того, в этом году начнется строительство новой магистральной дороги – продолжение улицы Офицерской. Сейчас подрядной организацией ведутся подготовительные работы.Помимо ремонта автомобильных дорог большое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта запланировано оснастить техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов в городе.В комплекс работ входят установка светофоров, островков безопасности, барьерного ограждения, а также устройство улично-дорожного освещения на 4-х участках автомобильных дорог. «Улично-дорожное освещение позволит водителям вовремя сориентироваться в темное время суток и грамотно среагировать на нештатную ситуацию», – подчеркивает руководитель департамента дорожного хозяйства и транспортаНа 1 августа мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения выполнены на 44% от общего плана, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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