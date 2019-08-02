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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Тольятти завершены дорожные работы на двух участках дорог

2 августа 2019 15:37
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Дорожные работы в Тольятти в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 50%.
Дорожные работы в Тольятти в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 50%. Напомним, в 2019 году нацпроектом предусмотрен ремонт 15 участков дорог общей протяженностью более 17 км. На эти цели выделено свыше 600 млн рублей.

В настоящее время дорожники завершили работы на двух участках дорог: улице Ленинградской (на отрезке от ул. Карла Маркса до ул. Голосова) и проезде западнее центральной площади, рядом со зданием Думы.

По словам начальника участка Андрея Напалкова, на других городских дорогах сейчас ведутся работы по укладке выравнивающего слоя и устройству бортового камня.

Ремонтом охвачены улицы Тополиная, Ворошилова, Юбилейная, Полякова, Баныкина, Индустриальная, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославской, участок дороги от ул. Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный.

Кроме того, в этом году начнется строительство новой магистральной дороги – продолжение улицы Офицерской. Сейчас подрядной организацией ведутся подготовительные работы.

Помимо ремонта автомобильных дорог большое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта запланировано оснастить техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов в городе.

В комплекс работ входят установка светофоров, островков безопасности, барьерного ограждения, а также устройство улично-дорожного освещения на 4-х участках автомобильных дорог. «Улично-дорожное освещение позволит водителям вовремя сориентироваться в темное время суток и грамотно среагировать на нештатную ситуацию», – подчеркивает руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.

На 1 августа мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения выполнены на 44% от общего плана, передает пресс-служба облправительства. 
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