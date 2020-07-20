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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Тольятти построят транспортную развязку с М-5 «Урал»

20 июля 2020 15:04
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В ходе реализации проекта будут созданы съезды на улицу Куйбышева, Громовой и Железнодорожную, а также выезд из города на М-5 «Урал».
Самарский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство комплекса дорожных сооружений на трассе М-5 «Урал». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» - одна из старейших в России: первый ее участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного движения в начале тридцатых годов XX века, в 1946-1947 годах трассу продлили до Куйбышева, а на всем протяжении движение открылось уже в 1965 году. Сегодня М-5 «Урал» входит в состав дороги E 30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6.

В 2013 году было выдано положительное заключение по итогам экспертизы проекта строительства транспортной развязки на 974 км дороги в Комсомольском районе Тольятти, где дорога перегружена как транзитным, так и городским транспортом. Корректировкой проектных решений, по которым выдано положительное заключение Самарского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено выделение четырех этапов работ, на первых трех из которых выполняется переустройство трех линий электропередач, пересекаемых трассой, на четвертом будут реализованы основные решения по строительству транспортной развязки.

Переустройство воздушных линий будет выполнено с целью обеспечения как безопасной эксплуатации реконструируемой дороги, так и нормальной эксплуатации линий после реконструкции автодороги.

В ходе реализации проекта будут созданы съезды на улицу Куйбышева, Громовой и Железнодорожную, а также выезд из города на М-5 «Урал». Кроме того, здесь проведут работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.
Проектная документация разработана в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы), подпрограмма «Автомобильные дороги».

Корректировку проектной документации выполнили в ООО «Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА». Застройщик - Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства», передает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».
 
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