В Тольятти начат ремонт дорог

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Первым в работу взят участок улицы Победы от улицы Мира до бульвара 50 лет Октября, расположенной в Центральном районе города. Улица вошла в перечень объектов проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поэтому к ее ремонту приступили в первоочередном порядке.В настоящее время подрядная организация выполняет фрезерование дорожного полотна. Также предусмотрены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, замене бортового камня, знаков, барьерного ограждения, автобусных павильонов, восстановлению посадочных площадок и нанесению разметки термопластичными материалами. Параллельно подрядная организация планирует начать ремонтные работы и на других участках дорог.Всего в рамках нацпроекта в 2020 году в Тольятти планируется отремонтировать 14 участков улиц протяженностью 15,4 км.В Автозаводском районе будут отремонтированы участки улиц: Фрунзе (между улицей Маршала Жукова и улицей Юбилейной), Автостроителей (от Южного шоссе до улицы Свердлова), Дзержинского (между улицей Революционной и бульваром Кулибина) и 70 лет Октября (между улицей Автостроителей и улицей Ворошилова).В Центральном районе будет произведён ремонт улицы Чуковского (от улицы Жилина до улицы Карла Маркса), улицы Самарской (от улицы Суворова до бульвара 50 лет Октября) и улицы Саратовской (от улицы Победы до проспекта Новгородский). Также планируется отремонтировать улицы Украинская (от бульвара 50 лет Октября до улицы Чапаева), Победы (между улицей Мира и бульваром 50 лет Октября) и бульвар Ленина (между улицей Ленинградской и улицей Баныкина).В Комсомольском районе отремонтируют улицы Гидротехническую улицу (от улицы Куйбышева до улицы Шлюзовой), Полевую (от улицы Олимпийской до улицы Вавилова) и Механизаторов (от улицы Коммунистической до улицы Лизы Чайкиной).Кроме того, в 2020 году запланирован капитальный ремонт автодороги по улице Ингельберга от улицы Никонова до переулка Ученический, а также будет продолжено строительство улицы Офицерской, передает пресс-служба облправительства.