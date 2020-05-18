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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Тольятти начат ремонт дорог

18 мая 2020 16:39
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Первым в работу взят участок улицы Победы от улицы Мира до бульвара 50 лет Октября, расположенной в Центральном районе города
В Тольятти начат ремонт автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Первым в работу взят участок улицы Победы от улицы Мира до бульвара 50 лет Октября, расположенной в Центральном районе города. Улица вошла в перечень объектов проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поэтому к ее ремонту приступили в первоочередном порядке.

В настоящее время подрядная организация выполняет фрезерование дорожного полотна. Также предусмотрены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, замене бортового камня, знаков, барьерного ограждения, автобусных павильонов, восстановлению посадочных площадок и нанесению разметки термопластичными материалами. Параллельно подрядная организация планирует начать ремонтные работы и на других участках дорог.
Всего в рамках нацпроекта в 2020 году в Тольятти планируется отремонтировать 14 участков улиц протяженностью 15,4 км.

В Автозаводском районе будут отремонтированы участки улиц: Фрунзе (между улицей Маршала Жукова и улицей Юбилейной), Автостроителей (от Южного шоссе до улицы Свердлова), Дзержинского (между улицей Революционной и бульваром Кулибина) и 70 лет Октября (между улицей Автостроителей и улицей Ворошилова).

В Центральном районе будет произведён ремонт улицы Чуковского (от улицы Жилина до улицы Карла Маркса), улицы Самарской (от улицы Суворова до бульвара 50 лет Октября) и улицы Саратовской (от улицы Победы до проспекта Новгородский). Также планируется отремонтировать улицы Украинская (от бульвара 50 лет Октября до улицы Чапаева), Победы (между улицей Мира и бульваром 50 лет Октября) и бульвар Ленина (между улицей Ленинградской и улицей Баныкина).

В Комсомольском районе отремонтируют улицы Гидротехническую улицу (от улицы Куйбышева до улицы Шлюзовой), Полевую (от улицы Олимпийской до улицы Вавилова) и Механизаторов (от улицы Коммунистической до улицы Лизы Чайкиной).
Кроме того, в 2020 году запланирован капитальный ремонт автодороги по улице Ингельберга от улицы Никонова до переулка Ученический, а также будет продолжено строительство улицы Офицерской, передает пресс-служба облправительства.
 
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