В Тольятти начались дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Тольятти начались дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

31 мая 2019 14:28
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Работы по ремонту дорог в Тольятти стартовали с Центрального района города.
Работы по ремонту дорог в Тольятти стартовали с Центрального района города. В настоящее время подрядная организация вышла на ремонт двух участков улиц: улицы Индустриальной (на участке от ул. Комсомольской до здания №1 по ул. Индустриальной) и улицы Ленинградской (на отрезке от ул. Карла Маркса до ул. Голосова).

На улице Индустриальной закончены работы по фрезерованию дорожного покрытия и начаты работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Во время ремонта на объекте будут заменены остановочные павильоны и частично заменен бортовой камень. Также будут выполнены работы по высотному регулированию положения крышек колодцев.

В рамках ремонта участка улицы Ленинградской предусмотрено устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, замена бортового камня, а также установка технических средств организации дорожного движения, в том числе нанесение разметки термопластиком. В настоящее время ведутся работы по фрезерованию старого дорожного полотна.

Всего дорожными работами в Тольятти в 2019 году будет охвачено более 17 км автомобильных дорог. Ремонт ожидает улицы Тополиную, Ворошилова, Юбилейную, Полякова, Ленинградскую, Баныкина, Индустриальную, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославскую, участок дороги от ул.Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный, Центральную площадь. Также в 2019 году планируется начать строительство улицы Офицерской в Автозаводском районе города.

«На всех объектах ремонта при устройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет применяться современный материал — щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумных вяжущих», — подчеркнул руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о.Тольятти Павел Баннов.

***
До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области.

Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.

К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах.

В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре и 17,15 км в Тольятти. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.

 
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