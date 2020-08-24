В Сергиевском районе завершается ремонт дорог по нацпроекту БКАД

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Сергиевском районе завершается ремонт дорог по нацпроекту БКАД

24 августа 2020 18:27
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Иван Пивкин проверил ход ремонтных работ в Сергиевском районе, которые выполняются по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В пятницу, 21 августа, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин проверил ход ремонтных работ в Сергиевском районе, которые выполняются по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В нашем регионе реализация нацпроекта БКАД, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, идет опережающими темпами. Повсеместное развитие дорожной сети в области — часть стратегии лидерства, предложенной Главой региона Дмитрием Азаровым. Дорожные работы в области начинают и завершают раньше установленных сроков.

«Самарская область была отмечена в числе пяти лучших регионов страны в плане реализации нацпроекта по дорогам. И это не просто приятная для нас оценка, а важный фундамент доверия коллег в плане дальнейшей поддержки региона», — отметил в своем Послании Губернатор Дмитрий Азаров.

В 2020 году нацпроектом БКАД предусмотрен ремонт 301 км региональных и муниципальных автомобильных дорог. Общий объем финансирования нацпроекта в текущем году составит более 8,9 млрд. рублей.

«В прошлом году мы провели торги по большей части объектов нацпроекта. До 7 февраля этого года мы уже заключили все контракты и начали работать с опережением. На данный момент многие объекты уже ввели в эксплуатацию. До 1 октября мы закончим работы по нацпроекту на 100%. Остаются только переходящие на следующий год крупные инфраструктурные проекты», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

В Сергиевском районе на финальную стадию вышел ремонт трассы «Урал» — Сергиевск — Челно-Вершины на участке 0 км – 12 км и автодороги Обход села Сергиевска на участке 0 км – 12+513 км.

Первую трассу — «Урал» — Сергиевск — Челно-Вершины — ремонтирует компания ООО «Самаратрансстрой». До 1 октября 2020 года подрядчик должен выполнить фрезерование старого дорожного полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды. В настоящее время работы завершены, объект готовят к вводу в эксплуатацию.

Вторую дорогу ремонтирует ООО «Автотранссервис». Работы здесь также должны завершить до 1 октября этого года. Дорога была построена более 20 лет назад. С тех пор трасса порядком износилась. Ремонт трассы в обход села позволит разгрузить дороги Сергиевска. Сейчас этот объект готов на 85%.

Стоит отметить, что сейчас требования к качеству ремонтируемых дорог стали жёстче. Подрядчики применяют новые технологии в своей работе, которые позволяют делать дороги более прочными и безопасными для автомобилистов. С помощью специального оборудования министр регионального ведомства лично проверил качество дорожного полотна, измерил температуру запекания асфальтобетонного покрытия. После инструментальной проверки претензий к работе подрядчика не возникло ни у министра, ни у сотрудников ГИБДД.

«На автомобильной дороге в обход Сергиевска было очень много проблем, это было одно из мест концентрации ДТП, — рассказал начальник отдела дорожной инспекции регионального Управления ГИБДД майор полиции Артем Кудашев. — Здесь будут проведены работы, которые позволят значительно уменьшить аварийность на дороге», передает пресс-служба облправительства. 


Фото: mintrans.samregion.ru
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