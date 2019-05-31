В Самарской области станет в 2 раза меньше мест концентрации ДТП

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В пятницу, 31 мая 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.Участие в заседании приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, главы отдельных муниципальных образований и др.В ходе заседания участники обсудили ход выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, итоги реализации в 2018 году областной целевой подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области» и другие.В соответствии с майскими указами Президента России обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, приведение в нормативное состояние региональных и местных дорог является приоритетным направлением развития страны. В указах обозначены конкретные цифры, которые должны быть достигнуты в ближайшие годы. Через 5 лет уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий должен снизиться в 3,5 раза, а к 2030 году этот показатель должен быть равен нулю. Достижению таких результатов призван способствовать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта планируется отремонтировать более 1,4 тысяч км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации и 1019 км региональных дорог Самарской области.В 2019 году в нашем регионе в рамках национального проекта будет проведён ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью почти 250 километров. На эти цели будет направлено более 5 миллиардов рублей, в том числе 3 миллиарда рублей – средства федерального бюджета.К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП.В прошлом году на модернизацию и развитие автодорожной сети региона было направлено более 18,5 миллиардов рублей. Все муниципальные образования области получили субсидии на развитие и приведение в нормативное состояние местных автодорог. За счёт этих средств отремонтировано почти 400 километров региональных и местных автодорог, 210 дворовых территорий и более 360 проездов к ним.Результатом работ по улучшению состояния улично-дорожной сети стало снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах региона. Так, с начала года на территории области зарегистрировано 717 дорожно-транспортных происшествий, что на 13% меньше чем за аналогичный период прошлого года, на 26% сократилось число погибших в ДТП и на 7,6% — раненых. Отмечено снижение количества ДТП, совершённых водителями с признаками опьянения (на 14,6%), водителей автобусов (на 12,5%), ДТП, связанных с выездом на встречную полосу (на 34,9%). На 29% сократилось число наездов на пешеходов на пешеходных переходах.В то же время в первом квартале этого года увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних на 12%. Рост зарегистрирован на территории городов Тольятти, Новокуйбышевск, Жигулевск и муниципальных районов Ставропольский, Нефтегорский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Волжский.«Впереди три месяца школьных каникул, во время которых дети свободное время проводят на улице. И только мы, взрослые, можем привить им культуру правильного поведения на дороге. Конечно, большинство ДТП с участием несовершеннолетних происходят по вине водителей. Но каждый ребёнок, подросток должен понимать, что его безопасность, прежде всего, в его руках. Хочется напомнить родителям, что научить детей правилам безопасности можно только личным примером», — подчеркнул Виктор Кудряшов.Решением комиссии ответственным ведомствам поручено усилить разъяснительную профилактическую работу с учащимися, отдых которых организован в детских оздоровительных и пришкольных лагерях. Проводить эту работу необходимо совместными усилиями Госавтоинспекции, педагогов, общественности с привлечением средств массовой информации.