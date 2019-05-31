В Самарской области станет в 2 раза меньше мест концентрации ДТП

Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 31 мая, 19:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/05:
USD 65.06
0.15
EUR 72.42
0.01
Искать
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самарской области станет в 2 раза меньше мест концентрации ДТП

31 мая 2019 16:24
116
Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
В пятницу, 31 мая 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Участие в заседании приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, главы отдельных муниципальных образований и др.

В ходе заседания участники обсудили ход выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, итоги реализации в 2018 году областной целевой подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области» и другие.

В соответствии с майскими указами Президента России обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, приведение в нормативное состояние региональных и местных дорог является приоритетным направлением развития страны. В указах обозначены конкретные цифры, которые должны быть достигнуты в ближайшие годы. Через 5 лет уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий должен снизиться в 3,5 раза, а к 2030 году этот показатель должен быть равен нулю. Достижению таких результатов призван способствовать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта планируется отремонтировать более 1,4 тысяч км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации и 1019 км региональных дорог Самарской области.

В 2019 году в нашем регионе в рамках национального проекта будет проведён ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью почти 250 километров. На эти цели будет направлено более 5 миллиардов рублей, в том числе 3 миллиарда рублей – средства федерального бюджета.

К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП.

В прошлом году на модернизацию и развитие автодорожной сети региона было направлено более 18,5 миллиардов рублей. Все муниципальные образования области получили субсидии на развитие и приведение в нормативное состояние местных автодорог. За счёт этих средств отремонтировано почти 400 километров региональных и местных автодорог, 210 дворовых территорий и более 360 проездов к ним.

Результатом работ по улучшению состояния улично-дорожной сети стало снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах региона. Так, с начала года на территории области зарегистрировано 717 дорожно-транспортных происшествий, что на 13% меньше чем за аналогичный период прошлого года, на 26% сократилось число погибших в ДТП и на 7,6% — раненых. Отмечено снижение количества ДТП, совершённых водителями с признаками опьянения (на 14,6%), водителей автобусов (на 12,5%), ДТП, связанных с выездом на встречную полосу (на 34,9%). На 29% сократилось число наездов на пешеходов на пешеходных переходах.

В то же время в первом квартале этого года увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних на 12%. Рост зарегистрирован на территории городов Тольятти, Новокуйбышевск, Жигулевск и муниципальных районов Ставропольский, Нефтегорский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Волжский.

«Впереди три месяца школьных каникул, во время которых дети свободное время проводят на улице. И только мы, взрослые, можем привить им культуру правильного поведения на дороге. Конечно, большинство ДТП с участием несовершеннолетних происходят по вине водителей. Но каждый ребёнок, подросток должен понимать, что его безопасность, прежде всего, в его руках. Хочется напомнить родителям, что научить детей правилам безопасности можно только личным примером», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Решением комиссии ответственным ведомствам поручено усилить разъяснительную профилактическую работу с учащимися, отдых которых организован в детских оздоровительных и пришкольных лагерях. Проводить эту работу необходимо совместными усилиями Госавтоинспекции, педагогов, общественности с привлечением средств массовой информации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
351
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
632
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
781
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
15306
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
635
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
676
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
466
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
592
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
510
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
943
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
869
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
795
Весь список

Мероприятия
В рамках проекта «Культурное сердце России» в Самаре пройдёт более 300 мероприятий
Международный аэропорт Курумоч приглашает на живой концерт
В Самаре состоится торжественное открытие турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные