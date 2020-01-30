Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самарской области приступили к ремонту аварийных мостов

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В Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, из федерального бюджета выделены дополнительные средства на приведение в нормативное состояние аварийных мостовых сооружений. В настоящее время по реализации национального проекта Самарская область входит в десятку лидеров среди всех регионов страны.



В перечень объектов 2020 года включены 3 мостовых сооружения: реконструкция двух мостов через канал в Богатовском районе, расположенных на въезде в села Аверьяновка и Арзамазцевка, и капитальный ремонт моста через реку Сарбай на автомобильной дороге «Урал» — Муханово в Кинель-Черкасском районе.



Работы на объектах были начаты в конце декабря, сразу после заключения государственных контрактов с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Самарская область не собирается снижать темпы реализации дорожного нацпроекта. «Но очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом. Был направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышения качества автомобильных дорог», — подчеркивал губернатор.



Так, в Богатовском районе представители подрядной организации уже произвели демонтаж обоих мостов и начали строительство новых. Согласно проекту на въезде в село Арзамасцевка будет построен мост балочного типа из железобетонных балок с двумя полосами движения. Также будет построен тротуар для пешеходов, установлено барьерное и перильное ограждения, появятся новые дорожные знаки и разметка. Протяженность участка реконструкции составляет 116 метров, в том числе самого моста 20 метров. В настоящее время ведутся работы по устройству свай нового моста.



На въезде в село Аверьяновка конструкция моста будет другой. Проектом предусмотрено устройство монолитной плиты с двумя полосами движения, также запланировано строительство тротуара и устройство технических средств безопасности дорожного движения. Протяженность участка реконструкции – 195 метров, в том числе моста – 17 метров. Приступить к основным строительным работам в подрядной организации планируют в начале февраля.



Согласно государственному контракту реконструкция мостов в Богатовском районе должна быть завершена до 1 июля 2020 года.



По словам главы поселения Арзамасцевка Владимира Марчука, ремонта мостов жители сел ждали очень давно. «Мост в селе Арзамасцевка не ремонтировался с 1982 года, он был очень ветхим, мост в Аверьяновке тоже рассыпался. Их реконструкция будет способствовать комплексному развитию сельских территорий. В Арзамасцевке сейчас проживает 500 человек, в Аверьяновке 400. В селах находятся социально-значимые объекты — школы, фельдшерский пункт, работает сельский производственный кооператив. Мы вместе с общественниками сельских поселений, которые разбираются в строительстве, следим за ходом ремонтных работ, контакт с подрядной организацией налажен еще на этапе поиска жилья на период строительства», — говорит он.



В рамках капитального ремонта моста через реку Сарбай в Кинель-Черкасском районе подрядной организацией обустроена временная объездная дорога, начат демонтаж балок подлетного строения. Проектом предусмотрено уширение мостового сооружения и увеличение количества балок с 6-ти до 8-ми, устройство лестничных сходов, строительство пешеходного тротуара, оборудование техническими средствами безопасности дорожного движения. Общая протяженность объекта капитального ремонта — 250 метров, в том числе моста 56 метров. Срок завершения работ по государственному контракту – 15 октября.



В рамках национального проекта в 2020 году также начаты работы по реконструкции мостового перехода через реку Сок, расположенного на автомобильной дороге Волжский — Курумоч — «Урал». Средства федерального бюджета на этот объект поступили в целях реализации капиталоемких проектов в регионе.



Вчера на реке установлена баржа-площадка, которая обеспечит технологический проезд специализированной техники для строительства русловой опоры нового моста.



В ближайшее время на барже появятся буровая установка и бетононасос.



«С их помощью будет произведено устройство свай — фундамента опоры. Когда фундамент будет готов, мы приступим к устройству тела русловой опоры. Согласно проекту мост будет состоять из 5-ти опор, 4 из которых будут располагаться в береговой части реки Сок, одна – в русле реки», — говорит заместитель директора подрядной организации ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.



Согласно государственному контракту до 1 октября 2021 года подрядной организации предстоит выполнить строительство мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения.



Строительство дополнительного моста через реку Сок будет способствовать ликвидации существующего «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог, передает пресс-служба облправительства.