В Самарской области на автодорогах применяют экспериментальную термопластиковую разметку

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Экспериментальное применение технических средств организации дорожного движения в виде нанесения горизонтальной дорожной разметки (разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств) и 1.3 (разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами – при ширине полос более 3,75 м) желтого цвета по оси проезжей части впервые стали наносить в июле прошлого года на автомобильной дороге М-5 «Урал», в границах Сергиевского и Красноярского районов.Применение экспериментальной разметки совместно с комплексами автоматической фиксации административных правонарушений позволило повысить безопасность движения транспорта, что привело к значительному снижению аварийности в местах их применения с 5 до 1 дорожно-транспортного происшествия. Снижение количества ДТП обусловлено наличием яркого цвета горизонтальной дорожной разметки.Кроме того, у такой разметки больший срок эксплуатации. Термопластичный материал наносится при помощи специальной техники при высокой температуре. Если гарантийный срок разметки, нанесенной краской, составляет 3 месяца, то термопластиком — год.Еще один плюс разметки желтого цвета выполненной термопластичными материалами, это большой коэффициент световозвращения, в темноте она заметнее, что, безусловно, обеспечивает безопасность дорожного движения.В августе 2020 года проведение эксперимента на территории Самарской области будет продолжено.Горизонтальная дорожная разметка желтого цвета будет нанесена на автомобильной дороге М-5 «Урал» на территории Красноярского района на участке км 1045+000 – км 1046+000 и Сергиевского района на участке км 1118+535 – км 1119+100, передает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области