В Самарской области на автодорогах применяют экспериментальную термопластиковую разметку

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самарской области на автодорогах применяют экспериментальную термопластиковую разметку

7 августа 2020 16:55
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Применение экспериментальной разметки совместно с комплексами автоматической фиксации административных правонарушений позволило повысить безопасность движения транспорта.
В Самарской области в рамках выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» около года применяют горизонтальную дорожную разметку желтого цвета выполненную из термопластичных материалов.

Экспериментальное применение технических средств организации дорожного движения в виде нанесения горизонтальной дорожной разметки (разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств) и 1.3 (разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами – при ширине полос более 3,75 м) желтого цвета по оси проезжей части впервые стали наносить в июле прошлого года на автомобильной дороге М-5 «Урал», в границах Сергиевского и Красноярского районов.

Применение экспериментальной разметки совместно с комплексами автоматической фиксации административных правонарушений позволило повысить безопасность движения транспорта, что привело к значительному снижению аварийности в местах их применения с 5 до 1 дорожно-транспортного происшествия. Снижение количества ДТП обусловлено наличием яркого цвета горизонтальной дорожной разметки.

Кроме того, у такой разметки больший срок эксплуатации. Термопластичный материал наносится при помощи специальной техники при высокой температуре. Если гарантийный срок разметки, нанесенной краской, составляет 3 месяца, то термопластиком — год.
Еще один плюс разметки желтого цвета выполненной термопластичными материалами, это большой коэффициент световозвращения, в темноте она заметнее, что, безусловно, обеспечивает безопасность дорожного движения.

В августе 2020 года проведение эксперимента на территории Самарской области будет продолжено.

Горизонтальная дорожная разметка желтого цвета будет нанесена на автомобильной дороге М-5 «Урал» на территории Красноярского района на участке км 1045+000 – км 1046+000 и Сергиевского района на участке км 1118+535 – км 1119+100, передает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:   пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области
 
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