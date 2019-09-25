Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре временное ограничение движения в связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам
25
сентября 2019
15:14
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам на территории города Самара в период с 09:00 до 16:00 27 и 28 сентября 2019 года будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара по следующим участкам улиц:
- ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к улице Демократическая);
- по Проезду № 2 от улицы Вторая Стадионная до улицы Арена 2018 (ближнее примыкание к улице Арена 2018);
- по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.
Также в период с 00:00 до 16:00 27 и 28 сентября 2019 года на указанных выше участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Более подробно со схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении, передаетт пресс-служба горадминистрации.