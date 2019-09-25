Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре временное ограничение движения в связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам 18



- ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к улице Демократическая);



- по Проезду № 2 от улицы Вторая Стадионная до улицы Арена 2018 (ближнее примыкание к улице Арена 2018);



- по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.



Также в период с 00:00 до 16:00 27 и 28 сентября 2019 года на указанных выше участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.



Более подробно со схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении, передаетт пресс-служба горадминистрации. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам на территории города Самара в период с 09:00 до 16:00 27 и 28 сентября 2019 года будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара по следующим участкам улиц:- ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к улице Демократическая);- по Проезду № 2 от улицы Вторая Стадионная до улицы Арена 2018 (ближнее примыкание к улице Арена 2018);- по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.Также в период с 00:00 до 16:00 27 и 28 сентября 2019 года на указанных выше участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.Более подробно со схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении, передаетт пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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