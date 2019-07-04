Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре временно ограничат движение по проезжей части дублера проспекта Ленина 33 с 09:00 до 21:00 5 июля 2019 года будет ограничено движение транспорта по проезжей части дублера пр. Ленина на участке от ул. Челюскинцев до пр. Ленина.



Данная меры не распространяется: на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны; машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара; общественный транспорт.



Также на вышеуказанном участке с 06:00 до 21:00 5 июля 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).



Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в



Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением на территории города Самара мероприятия патриотической направленностибудет ограничено движение транспортаДанная меры не распространяется: на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны; машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара; общественный транспорт.Также на вышеуказанном участке с 06:00 до 21:00 5 июля 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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