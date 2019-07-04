В Самаре временно ограничат движение по проезжей части дублера проспекта Ленина

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре временно ограничат движение по проезжей части дублера проспекта Ленина

4 июля 2019 19:16
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С 09:00 до 21:00 5 июля.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением на территории города Самара мероприятия патриотической направленности с 09:00 до 21:00 5 июля 2019 года будет ограничено движение транспорта по проезжей части дублера пр. Ленина на участке от ул. Челюскинцев до пр. Ленина.

Данная меры не распространяется: на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны; машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара; общественный транспорт.

Также на вышеуказанном участке с 06:00 до 21:00 5 июля 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).

Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. 
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