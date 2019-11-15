В Самаре временно изменилась трасса следования автобусов маршрутов № 75 и № 89 в связи с работами на водоводе

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре временно изменилась трасса следования автобусов маршрутов № 75 и № 89 в связи с работами на водоводе

15 ноября 2019 17:02
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Скорректированная схема движения будет действовать до окончания работ - ориентировочно они продлятся около двух суток.
В связи с проведением аварийных работ на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм по адресу: ул. Мориса Тореза, 108 с 10:00 15 ноября движение автобусов маршрутов № 75 и № 89 осуществляется по временной схеме следующим образом:

- в направлении «из города» - по улице Авроры до улицы Гагарина, затем – по улице Карбышева и далее – по своим обычным маршрутам;

- в направлении «в город» - по улицам Карбышева, Гагарина, Авроры и далее – по обычным маршрутам.

Для производства восстановительных работ, которые выполняются силами ООО «СКС», временно закрыто движение по улице Мориса Тореза на участке от улицы Карбышева до улицы Энтузиастов.

По информации городского Департамента транспорта, скорректированная схема движения будет действовать до окончания работ - ориентировочно они продлятся около двух суток, передает пресс-служба горадминистрации. 


фото:   пресс-служба горадминистрации
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