В Самаре возле площади Мочалова начался ремонт дорог в рамках реализации национального проекта

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре возле площади Мочалова начался ремонт дорог в рамках реализации национального проекта

29 мая 2019 14:49
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Так, на улице Енисейская на участке от улицы Строителей до проспекта Кирова отфрезеровано уже 11340 кв. м изношенного покрытия.
В одном из промышленных «центров» Самары - на Безымянке – приступили к ремонту наиболее значимых дорог. В этом дорожно-строительном сезоне их приводят в порядок в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

В частности, в начале этой недели с задействованием установки холодного фрезерования начали удалять старый слой покрытия проезжей части улицы Юбилейная. Ее обновят на участке от проспекта Юных Пионеров до улицы Победы, протяженность которого – 1, 25 км. Общая площадь работ составит порядка 9 тысяч кв. м - «от борта до борта».

Основные виды работ проводятся в ночную смену, когда трафик почти свободный.

Далее дорожники займутся инженерными коммуникациями. Если дорожные плиты под люками колодцев разрушены, их заменят, что в дальнейшем сведет к минимуму вероятность просадок. Также люки выставят на необходимую отметку, которая будет идентична высоте нового покрытия. Всего на участке 45 колодцев (смотровых и дождеприемных). В некоторых местах основание дороги прослаблено – ведется укрепление.

«После фрезерования будут идти подготовительные мероприятия, предшествующие укладке нового асфальтобетона. В том числе подготовим основание, выполним очистку и розлив битумной эмульсии. Еще два-три дня потребуется, чтобы произвести устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 сантиметров. Используем мелкозернистую асфальтобетонную смесь, в составе которой 50% - высокопрочный щебень. Рассчитываем, что дорога прослужит много лет», - пояснил мастер участка субподрядной организации ООО «Наследие» Александр Булохов.

Со всеми задачами на объекте субподрядчик обещает справиться в течение недели.

«Полностью дорогу не перекрывают, учитывая ее значимость в транспортном сообщении. Поэтому повышенное внимание уделяется соблюдению требований безопасности дорожного движения. В целом «карточный» ремонт по нацпроекту в этом сезоне будет осуществлен на 40 участках дорог местного значения протяженностью 40,1 км. В настоящее время подрядчик трудится в хорошем темпе – работы выполнены практически наполовину от общей площади. При этом учитывается мнение общественников, жителей», - рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

«На мой взгляд, состояние дороги по улице Юбилейная до ремонта было неудовлетворительным. Проехать было тяжело по ней, приходилось объезжать ямы и другие места, где полотно разрушилось. А дорога не очень широкая. Вместе с тем она важна, особенно для жителей Безымянки. Здесь и жилых домов много, и производственная зона, поблизости – проспект Металлургов. Сейчас ведется ремонт. Ждем, что уже через несколько дней никаких неудобств для автомобилистов тут не будет», - прокомментировал житель г. о. Самара Николай Ларин.

Другие дороги, расположенные вблизи площади имени П.П. Мочалова, также приведут в нормативное состояние. Так, на улице Енисейская на участке от улицы Строителей до проспекта Кирова отфрезеровано уже 11340 кв. м изношенного покрытия. Затем рабочие и техника планируют переместиться на улицу Металлистов - ее возьмут в работу в границах проспекта Юных Пионеров и улицы Теннисная. На данных участках тоже будет выполнен ремонт большими «картами» (свыше 100 погонных метров).

«Фрезерование, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя – основные этапы применяемой технологии, которая хорошо показала себя в предыдущие годы. Она позволяет выдержать ремонтные сроки – дороги приводятся в нормативное состояние до включения их в план комплексного или капитального ремонта», - добавил Шамиль Халиуллов.

Необходимо отметить, что знаковые места Самары - площадь им. П.П. Мочалова и бульвар Металлургов - также преобразятся в этом году.

Напомним, в марте текущего года во всех районах Самары было организовано открытое голосование по определению приоритетов благоустройства в ходе реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Максимальное количество голосов в рейтинговой таблице заняли четыре общественных пространства города, в том числе, бульвар Металлургов, получивший более 15 тысяч голосов (верхняя строчка рейтинга).

Подчеркнем, что благоустройство и инфраструктурное единство - одни из важнейших целей комплекса работ. Их профильный Департамент постарался «синхронизировать», включив площадь, бульвар и близлежащие улицы в перечень объектов ремонта в одном сезоне, хотя и в рамках разных проектов, передает пресс-служба горадминистрации. 
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