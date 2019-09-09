В Самаре сверх запланированного объема отремонтировали улицу Ташкентская

Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 9 сентября, 14:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/09:
USD 66
-0.05
EUR 72.89
0.01
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре сверх запланированного объема отремонтировали улицу Ташкентская

9 сентября 2019 14:18
45
Сейчас на всех объектах «карточного» ремонта Самары ремонт полностью завершен.
Увеличилось количество самарских улиц, отремонтированных сверх запланированного объема по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Так, привели в порядок большими «картами» еще одну дорогу. Подрядчик справился с обновлением проезжей части по всей ее ширине за полторы недели - улица Ташкентская преобразилась на участке от перекрестка с улицей Стара-Загора до пересечения с улицей Черемшанская (по обеим сторонам движения). Протяженность объекта – 2 км, площадь работ составила 16 тысяч кв. м.

Первоначально по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары только «картами» свыше 100 погонных метров было запланировано отремонтировать порядка 40 участков улиц местного значения. Однако предусмотренной суммы в размере около 374 миллионов рублей хватило и на то, чтобы перечень объектов такого ремонта увеличить почти на 1/3.

«В итоге удалось отремонтировать дополнительно ряд дорог, по которым имелись обращения горожан, предписания ГИБДД, а также нарекания со стороны общественных организаций. Теперь в Самаре в результате карточного ремонта протяженность обновленных дорог выросла на 10 километров - до 50,1 километра - ремонт выполнен на 51 объекте улично-дорожной сети. Общая площадь работ, соответственно, тоже выросла и составила более 428 тысяч квадратных метров», - пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Так, одним из объектов дополнительного перечня стала улица Ташкентская. Ранее на участке были выявлены множественные дефекты дорожного покрытия и просадки колодцев. Улица постоянно испытывает значительные эксплуатационные нагрузки. Кроме большого потока личного транспорта, здесь следует и общественный. А на маршруте между проспектом Карла Маркса и улицей Стара-Загора расположен еще и вещевой рынок, к которому также наблюдается приток трафика.

Сначала в работу взяли дорогу от борта до борта по четной стороне. Затем в течение недели изыскали средства в рамках нацпроекта и на проезжую часть по нечетной стороне.

«Выполнили фрезерование изношенного покрытия. Затем от пыли и грязи очистили основание. Более 15 люков дожеприемных колодцев подняли на проектную отметку. Асфальтобетон, температура которого составляет 152-155О С, уложен толщиной 5 см после розлива битумных вяжущих материалов», - рассказал начальник участка субподрядной организации ООО «Наследие» Александр Булохов.

Розлив битумной эмульсии необходим для лучшего сцепления слоев между собой.

В ремонтных работах на участке задействовали 9 единиц спецтехники, в том числе гудронатор, асфальтоукладчик, несколько КАМАзов для подвоза материала и катки разного тоннажа (9, 11 и 14 тонн) для того, чтобы смесь уплотнить последовательно и максимально качественно.

Завершающий вид работ выполнялся в ночную смену, чтобы сохранить движение по участку, избежать дневных пробок и, что немаловажно, справиться с устройством верхнего слоя как можно оперативнее. Так, работы по нечетной стороне улицы Ташкентская заняли двое суток.

На всех этапах был организован контроль, в том числе включающий отбор образцов для лабораторных испытаний на соответствие физико-механическим свойствам. При соответствии всех показателей дорога принимается заказчиком, в противном случае подрядчик переделает работы за свой счет. В настоящее время замечаний относительно ремонта участка улицы Ташкентская нет.

Сейчас на всех объектах «карточного» ремонта Самары ремонт полностью завершен, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
137
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
554
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
286
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
531
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
377
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
343
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
511
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
782
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
981
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
491
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2246
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
445
Весь список

Мероприятия
Самарский театр оперы и балета покажет оперу Дж. Пуччини «Джанни Скикки» в Москве
Вечером самарцев ждет концерт и праздничный фейерверк в честь Дня города
В Самаре продолжатся праздничные мероприятия, посвященные Дню города
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные