В Самаре сверх запланированного объема отремонтировали улицу Ташкентская

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Так, привели в порядок большими «картами» еще одну дорогу. Подрядчик справился с обновлением проезжей части по всей ее ширине за полторы недели - улица Ташкентская преобразилась на участке от перекрестка с улицей Стара-Загора до пересечения с улицей Черемшанская (по обеим сторонам движения). Протяженность объекта – 2 км, площадь работ составила 16 тысяч кв. м.Первоначально по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары только «картами» свыше 100 погонных метров было запланировано отремонтировать порядка 40 участков улиц местного значения. Однако предусмотренной суммы в размере около 374 миллионов рублей хватило и на то, чтобы перечень объектов такого ремонта увеличить почти на 1/3.«В итоге удалось отремонтировать дополнительно ряд дорог, по которым имелись обращения горожан, предписания ГИБДД, а также нарекания со стороны общественных организаций. Теперь в Самаре в результате карточного ремонта протяженность обновленных дорог выросла на 10 километров - до 50,1 километра - ремонт выполнен на 51 объекте улично-дорожной сети. Общая площадь работ, соответственно, тоже выросла и составила более 428 тысяч квадратных метров», - пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.Так, одним из объектов дополнительного перечня стала улица Ташкентская. Ранее на участке были выявлены множественные дефекты дорожного покрытия и просадки колодцев. Улица постоянно испытывает значительные эксплуатационные нагрузки. Кроме большого потока личного транспорта, здесь следует и общественный. А на маршруте между проспектом Карла Маркса и улицей Стара-Загора расположен еще и вещевой рынок, к которому также наблюдается приток трафика.Сначала в работу взяли дорогу от борта до борта по четной стороне. Затем в течение недели изыскали средства в рамках нацпроекта и на проезжую часть по нечетной стороне.«Выполнили фрезерование изношенного покрытия. Затем от пыли и грязи очистили основание. Более 15 люков дожеприемных колодцев подняли на проектную отметку. Асфальтобетон, температура которого составляет 152-155О С, уложен толщиной 5 см после розлива битумных вяжущих материалов», - рассказал начальник участка субподрядной организации ООО «Наследие» Александр Булохов.Розлив битумной эмульсии необходим для лучшего сцепления слоев между собой.В ремонтных работах на участке задействовали 9 единиц спецтехники, в том числе гудронатор, асфальтоукладчик, несколько КАМАзов для подвоза материала и катки разного тоннажа (9, 11 и 14 тонн) для того, чтобы смесь уплотнить последовательно и максимально качественно.Завершающий вид работ выполнялся в ночную смену, чтобы сохранить движение по участку, избежать дневных пробок и, что немаловажно, справиться с устройством верхнего слоя как можно оперативнее. Так, работы по нечетной стороне улицы Ташкентская заняли двое суток.На всех этапах был организован контроль, в том числе включающий отбор образцов для лабораторных испытаний на соответствие физико-механическим свойствам. При соответствии всех показателей дорога принимается заказчиком, в противном случае подрядчик переделает работы за свой счет. В настоящее время замечаний относительно ремонта участка улицы Ташкентская нет.Сейчас на всех объектах «карточного» ремонта Самары ремонт полностью завершен, передает пресс-служба горадминистрации.