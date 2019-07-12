В Самаре состоялось заседание Коллегии федерального дорожного агентства «Росавтодор»

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В пятницу, 12 июля, в Lotte Hotel Samara состоялось заседание Коллегии федерального дорожного агентства Росавтодор. Специалисты ведомства, представители федеральных управлений дорог со всей страны вместе с руководством Самарской области обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», крупнейших инфраструктурных проектов, а также дальнейшие планы работы ведомства. В заседании принял участие губернатор Самарской областиРуководитель Росавтодораотметил, что Самарская область неслучайно выбрана местом проведения столь крупного отраслевого мероприятия: регион является одним из лидеров в стране по реализации нацпроекта БКАД, а также крупных инфраструктурных проектов, таких, как мост через Волгу, Фрунзенский мост и автомобильная развязка в Тольятти. На встрече Главы региона и руководителя ведомства, которая состоялась до проведения коллеги, стороны обсудили ход работ по этим проектам.Напомним, что до 2024 года в Самарской области в рамках нацпроекта БКАД планируется отремонтировать 1406 км дорог регионального и местного значения. Из них 387 км дорог в Самарско-Тольттинской агломерации и 1019 км региональных дорог. Уже в этом году по нацпроекту будет приведено в нормативное состояние 247 км автодорог регионального и местного значения: из них 49,9 км в Самаре и 17,15 км в Тольятти. Работы уже выполнены более, чем на 30%: специалисты завершили работы на 44 участках автодорог. Готовы к приемке 40 дорог в Самаре по улицам Речная, Дзержинского, Тухачевского, Фрунзе, Краснодонская, Гастелло, Калинина, Воронежская, а также участки трасс «Урал»-Новосемейкино в Красноярском районе, Борма-Кошки-Погрузная в Кошкинском районе, «Урал»-Челно-Вершины-Суходол» в Сергиевском районе и Похвистнево-Клявлино в Камышлинском районе.«Мы сегодня с полной уверенностью говорим о том, что все цели и задачи, которые на 2019 год определены, будут исполнены,- отметил Губернатор. — Благодаря нацпроектам, инициированным Президентом страны, мы ожидаем значительного улучшения состояния дорог в регионе».Андрей Костюк отметил хороший темп дорожных работ по реализации национального проекта БКАД в Самарской области:«2019 год является очень ответственным периодом развития дорожного хозяйства. Мы должны задать высокую планку по качеству работ, исполнительной дисциплине подрядчиков, эффективности планирования, своевременности заключения контрактов на федеральные дороги, соглашений на предоставление трансфертов на региональные дороги»,- отметил руководитель Росавтодора.Глава региона выразил уверенность в том, что Самарская область эффективно использует возможности, которые дает нацпроект: «Этим шансом мы воспользуемся эффективно, бережно, добьемся тех результатов, которые ставятся перед нашим регионом».Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения. Одно из приоритетных направлений — обновление региональных трасс, проходящих через населенные пункты. Помимо ремонта дорожного полотна, здесь ведутся работы по обустройству уличного освещения, установке дорожных знаков, светофоров и «лежачих полицейских». Такой комплекс мер позволит достичь одной из важнейших задач, обозначенных по нацпроекту — снижение смертности на дорогах в 3,5 раза.Дмитрий Азаров отметил, что уже сейчас в регионе прослеживается устойчивая положительная динамика в этом вопросе:«Серьезное снижение аварийности есть на тех трассах, которые были реконструированы в рамках проекта. По многим участкам удалось полностью исключить ДТП со смертельным исходом, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Главный результат наших совместных усилий – это спасенные жизни людей».На встрече речь также шла о самой значимой транспортной артерии – федеральной трассе М-5 «Урал», связывающей центральную часть страны с регионами Сибири и Дальнего Востока. В этом году на ней планируется завершить строительство многоуровневой транспортной развязки в Тольятти и начать подготовительные работы по возведению путепровода через железнодорожный переезд в районе Жигулевска.Кроме того, стороны обсудили передачу на федеральный баланс участок региональной автодороги Ульяновск – Димитровград – Самара протяженностью 73 км. Соответствующий пакет документов подведомственное ФКУ «Поволжуправтодор» направило в Федеральное дорожное агентство.Кроме того, стороны обсудили масштабные задачи, связанные с так называемым 13-м нацпроектом: строительством моста через Волгу. «Знаю, что у вас запланировано личное посещение объектов в Тольятти, это всегда придаёт импульс разрешению даже текущих рабочих моментов», — обратился к руководителю федерального агентства Дмитрий Азаров.Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров подчеркнул: очень важно, что в ходе встречи удалось и заглянуть «за горизонт» 2024 года, обозначить дальнейшие перспективные планы: «Сегодня, сформировав четкую, точную с точки зрения эффективности программу строительства, ремонта дорог до 2024 года мы должны закладывать и перспективу до 2030 года, определять перечень дорог, в дальнейшим определяться с их статусом – муниципальный или региональный – и думать о подготовке проектно-сметной документации, чтобы Самарская область развивалась устойчиво, опережающими темпами», передает пресс-служба облправительства.