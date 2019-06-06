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В Самаре продолжаются работы по комплексному обновлению улицы Победы – «от фасада до фасада» в границах улицы Елизарова и проспекта Кирова. Следует отметить, что этот объект приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на принципах контракта жизненного цикла. Согласно условиям трехгодичного контракта, подрядчик не только отремонтирует объект и в течение пятилетки будет следить за его состоянием, за свой счет устраняя возникающие дефекты в рамках гарантийных обязательств. Он возьмет на себя еще и всесезонное содержание.«В настоящее время объем выполненных работ на ул. Победы составляет порядка 20%. Произведены работы по фрезерованию проезжей части, ведутся работы по замене бортового камня и ремонту тротуаров», - отметил заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.Сегодня в дневную смену на участке от улицы Юбилейной до улицы Севастопольской рабочие провели подготовительные работы, в том числе для лучшего сцепления основания произведен розлив битумной эмульсии, и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на тротуарах.«На данном объекте все работы выполняются как вручную, так и механизировано. Ежедневно на участок выходят порядка 30 человек дорожных рабочих и около 15 единиц техники», - пояснил заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI Век» Даниил Степанов.По словам Владимира Былинкина, общая площадь работ на объекте составляет 27200 кв. м. Полностью завершить ремонт на данном участке планируют до конца октября 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации