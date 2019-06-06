Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре продолжаются работы по комплексному обновлению улицы Победы
6
июня 2019
17:10
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В Самаре продолжаются работы по комплексному обновлению улицы Победы – «от фасада до фасада» в границах улицы Елизарова и проспекта Кирова. Следует отметить, что этот объект приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на принципах контракта жизненного цикла. Согласно условиям трехгодичного контракта, подрядчик не только отремонтирует объект и в течение пятилетки будет следить за его состоянием, за свой счет устраняя возникающие дефекты в рамках гарантийных обязательств. Он возьмет на себя еще и всесезонное содержание.
«В настоящее время объем выполненных работ на ул. Победы составляет порядка 20%. Произведены работы по фрезерованию проезжей части, ведутся работы по замене бортового камня и ремонту тротуаров», - отметил заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Сегодня в дневную смену на участке от улицы Юбилейной до улицы Севастопольской рабочие провели подготовительные работы, в том числе для лучшего сцепления основания произведен розлив битумной эмульсии, и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на тротуарах.
«На данном объекте все работы выполняются как вручную, так и механизировано. Ежедневно на участок выходят порядка 30 человек дорожных рабочих и около 15 единиц техники», - пояснил заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI Век» Даниил Степанов.
По словам Владимира Былинкина, общая площадь работ на объекте составляет 27200 кв. м. Полностью завершить ремонт на данном участке планируют до конца октября 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.