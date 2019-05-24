118

В Самаре приступили к комплексному обновлению улицы Победы – «от фасада до фасада» в границах улицы Елизарова и проспекта Кирова. Это первый объект, который приведут в порядок на принципах контракта жизненного цикла. В самарской практике дорожного ремонта такая инициатива реализуется впервые – по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.Новшество заключается в том, что согласно условиям трехгодичного контракта, подрядчик не только отремонтирует объект и в течение пятилетки будет следить за его состоянием, за свой счет устраняя возникающие дефекты в рамках гарантийных обязательств. Он возьмет на себя еще и всесезонное содержание. Например, зимой - расчистку и вывоз снега, обработку противогололедными материалами, летом - уборку мусора, пылесошение вакуум-подметальными машинами, мойку и т. д.. Таким образом, специалисты подрядной организации будут обслуживать дорогу полностью в течение 3-х лет. Планируется, что по истечении этого срока она перейдет на содержание муниципального предприятия «Благоустройство».«Для содержания по контракту жизненного цикла у нас достаточно техники. Есть поливочно-моечные машины, пылесос на базе КАМАЗа, самосвалы, погрузчики. Если нужно, сможем задействовать экскаваторы. При необходимости готовы привлекать по договору другие специализированные организации. Когда один подрядчик отвечает за дорогу в целом – это правильный подход», - прокомментировал директор подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Марат Гумеров.Преимущества очевидны, - отмечают специалисты. Ремонтные бригады это побудит более добросовестно относиться к своей работе. Как следствие - возможные разрушения элементов благоустройства улично-дорожной сети уже в процессе эксплуатации отремонтированного участка будут минимизированы. Это в свою очередь поспособствует тому, что подрядчик (при условии качественного выполнения предусмотренных работ) сможет более грамотно распоряжаться собственными средствами, ведь тратить на ремонт по гарантии придется значительно меньше.За процессом ремонта на всех стадиях и дальнейшего содержания будут наблюдать общественники. Так, контроль уже организован со стороны регионального штаба «ОНФ».«Весь жизненный цикл дороги – под нашим контролем. Будем пристально смотреть, как подрядчик справляется с обязанностями. Особенно важно, что он же в зимний период будет убирать снег с дороги. Подрядная организация заинтересована в том, чтобы делать это качественно и своевременно. Ведь наибольшая часть разрушений покрытия происходит из-за выхода талой воды на проезжую часть – в весенний период, при переходе температуры воздуха через 0о С, когда днем тает, а ночью полотно замерзает», - сообщил член штаба «ОНФ» в Самарской области Аркадий Лазарев.В настоящее время на улице Победы в ночную смену выполняется фрезерование проезжей части. Оно стартовало на текущей неделе. С данным видом работ справились на 50%. В дневную смену приступают к выставлению дорожных плит, приведению в порядок люков смотровых и дождеприемных колодцев. Их более 100 на участке протяженностью 1, 6 км. В местах, где нужно обновить выравнивающий слой, произведут и эти работы. Их планируется начать в ближайшие выходные, когда автотранспорта на дорогах будет не так много, как в будни. Далее начнется замена бортового камня. И только после этого – укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20). В составе данной асфальтобетонной смеси – высокопрочный щебень. Кроме того, будут ремонтировать тротуары, газоны, примыкания к улицам-поперечникам. По участку пролегает трамвайная линия, так что рельсовое межпутье также приведут в порядок с использованием литого асфальтобетона. Часть пешеходных направляющих ограждений поменяют, а те, что не нуждаются в ремонте, покрасят. На участке появятся свежая разметка, новые светофоры.Общая площадь работ составляет 27200 кв. м. Полностью завершить ремонт согласно контрактным обязательствам необходимо до конца октября. Но подрядчик намерен закончить ремонт раньше этого срока – к сентябрю. Для оперативного выполнения задач во всем комплексе работ будет задействовано порядка 100 человек. Только для фрезерования на участок вывели 10 единиц спецтехники.«В транспортной инфраструктуре улица Победы имеет большое значение, особенно для жителей Кировского и Промышленного районов, для въезжающих в город со стороны поселка Зубчаниновка и выезжающих из него. Тут большое количество инженерных коммуникаций, не только ливневая канализация. Поэтому от подрядчика требуется очень грамотная, почти филигранная работа», - подчеркнул директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.«Чтобы ездить по рабочим заданиям, часто приходилось выбирать эту улицу. Местами дорога была разбитой, колодцы проваливались. Наконец, сейчас приступили к ремонту, чем я очень доволен. Приведут в порядок – буду снова пользоваться этой дорогой», - прокомментировал автомобилист Александр Дементьев.«Основные работы сейчас идут ночью. Для многих так удобнее, потому что днем на улице Победы очень активное движение, проложены и маршруты общественного транспорта», - отметила местная жительница Анастасия Аксинина.Подчеркнем, что улица Победы – не единственная, которую в Самаре в этом дорожно-строительном сезоне отремонтируют по контракту жизненного цикла. Этот же подрядчик – ООО «НПФ «XXI Век» - выполнит аналогичные работы на улице Стара-Загора от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальная (в рамках одного контракта). Данный участок немногим больше того, что уже взяли в ремонт на улице Победы: 1,88 км.По информации Департамента городского хозяйства и экологии, согласно задачам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году планируется выйти на определенный норматив контракта жизненного цикла – приводить таким образом в нормативное состояние половину дорог, требующих ремонта. То есть 50% отремонтированных объектов в последующие годы будет обслуживаться подрядчиком, непосредственно выполнившим ремонт.Всего же в этом году комплексным ремонтом будут охвачены 10 участков дорог, 8 из которых расположены вблизи Крымской площади. Сейчас работы продолжаются на проспекте Карла Маркса и улице Аксакова. Следующий шаг – обновление проезжей части по периметру самой площади. Напомним, она преобразится тоже – в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба горадминистрации.