В Самаре по улице Парниковая ограничат движения транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением строительно-монтажных работ по переустройству системы водоотведения будет временно ограничено движение транспорта по улице Парниковая в Куйбышевском районе г. о. Самара: с 08:00 28 сентября 2020 года до 17:00 31 октября 2020 года - на участке от внутриквартального проезда к дому № 36 по улице Парниковая до канализационной насосной станции № 2.

Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации.