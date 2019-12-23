В Самаре планируют капитально отремонтировать часть Красноглинского шоссе

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре планируют капитально отремонтировать часть Красноглинского шоссе

23 декабря 2019 16:17
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Работы планируется проводить на участке от 6 км +600м до 7 км 100 м.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области проводит тендер по выбору подрядчика, который создаст проект капитального ремонта Красноглинского шоссе на участке в 500 метров. Работы планируется проводить на участке от 6 км +600м до 7 км 100 м. на создание всей необходимой документации готовы выделить 3,3 млн рублей.

Компания, которая победит в конкурсе, должна будет провести инженерно-геологические, геодезические изыскания, предусмотреть размещение на данном участке системы весогабаритного контроля ТС. Вся документация для ремонта Красноглинского шоссе должна быть готова в июне 2020 года.

Напомним, недавно стало известно о планах провести капитальный ремонт на Волжском шоссе на участке в 500 метров. Там будут обустроены переходно-скоростные полосы движения, передает samarskie-voditeli.ru.

 
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