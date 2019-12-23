Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре планируют капитально отремонтировать часть Красноглинского шоссе 107 Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области проводит тендер по выбору подрядчика, который создаст проект капитального ремонта Красноглинского шоссе на участке в 500 метров. Работы планируется проводить на участке от 6 км +600м до 7 км 100 м. на создание всей необходимой документации готовы выделить 3,3 млн рублей.



Компания, которая победит в конкурсе, должна будет провести инженерно-геологические, геодезические изыскания, предусмотреть размещение на данном участке системы весогабаритного контроля ТС. Вся документация для ремонта Красноглинского шоссе должна быть готова в июне 2020 года.



Напомним, недавно стало известно о планах провести капитальный ремонт на Волжском шоссе на участке в 500 метров. Там будут обустроены переходно-скоростные полосы движения, передает



Компания, которая победит в конкурсе, должна будет провести инженерно-геологические, геодезические изыскания, предусмотреть размещение на данном участке системы весогабаритного контроля ТС. Вся документация для ремонта Красноглинского шоссе должна быть готова в июне 2020 года.Напомним, недавно стало известно о планах провести капитальный ремонт на Волжском шоссе на участке в 500 метров. Там будут обустроены переходно-скоростные полосы движения, передает samarskie-voditeli.ru Версия для печати

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