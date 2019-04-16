В Самаре отторгован первый контракт на выполнение ремонта участков автомобильных дорог «картами»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре отторгован первый контракт на выполнение ремонта участков автомобильных дорог «картами»

16 апреля 2019 17:56
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Предстоит привести в порядок 40 участков автодорог протяженностью 40, 1 км – работы на общую сумму 373,36 млн. руб.
Накануне, 15 апреля, в Самаре определилась первая подрядная организация, которая выполнит ремонт участков автомобильных дорог «картами» свыше 100 погонных метров на территории городского округа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Аукционная документация о выполнении вышеуказанных работ была размещена на портале Госзакупок 25 марта текущего года. К 11 апреля (это дата окончания срока подачи заявок на данную закупку) была подана единственная заявка на участие – от ООО «СЕРВИС-ГАЗ-КОНСУЛЬТАНТ». Она соответствовала требованиям заказчика. И, по информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, в течение 15-тидневного срока будет заключен муниципальный контракт с данной организацией. Напомним, ей предстоит привести в порядок 40 участков автодорог протяженностью 40, 1 км – работы на общую сумму 373,36 млн. руб.

В части закупок, касающихся комплексного ремонта по нацпроекту, аукционная документация размещалась 28 марта (на ремонт восьми дорог в районе Крымской площади) и 29 марта (на ремонт участков улиц Победы и Стара-Загора по трехлетнему контракту жизненного цикла). Заявки на выполнение данного вида работ продолжают принимать до 17 апреля этого года. А 18 апреля установят количество участников, допущенных до электронного аукциона. В случае допуска более 1 заявки электронный аукцион будет проведен 22 апреля 2019 года.

Соответствующие виды работ начнут производить после заключения контрактов, с учетом погодных условий. Таким образом, старт обновления дорожных объектов большими «картами» запланирован на конец апреля, комплексно – на начало мая.

С подробным перечнем участков, которые преобразятся в течение нового дорожно-строительного сезона, можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации. 
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