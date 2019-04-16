Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре отторгован первый контракт на выполнение ремонта участков автомобильных дорог «картами» 82 Накануне, 15 апреля, в Самаре определилась первая подрядная организация, которая выполнит ремонт участков автомобильных дорог «картами» свыше 100 погонных метров на территории городского округа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Аукционная документация о выполнении вышеуказанных работ была размещена на портале Госзакупок 25 марта текущего года. К 11 апреля (это дата окончания срока подачи заявок на данную закупку) была подана единственная заявка на участие – от ООО «СЕРВИС-ГАЗ-КОНСУЛЬТАНТ». Она соответствовала требованиям заказчика. И, по информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, в течение 15-тидневного срока будет заключен муниципальный контракт с данной организацией. Напомним, ей предстоит привести в порядок 40 участков автодорог протяженностью 40, 1 км – работы на общую сумму 373,36 млн. руб.



В части закупок, касающихся комплексного ремонта по нацпроекту, аукционная документация размещалась 28 марта (на ремонт восьми дорог в районе Крымской площади) и 29 марта (на ремонт участков улиц Победы и Стара-Загора по трехлетнему контракту жизненного цикла). Заявки на выполнение данного вида работ продолжают принимать до 17 апреля этого года. А 18 апреля установят количество участников, допущенных до электронного аукциона. В случае допуска более 1 заявки электронный аукцион будет проведен 22 апреля 2019 года.



Соответствующие виды работ начнут производить после заключения контрактов, с учетом погодных условий. Таким образом, старт обновления дорожных объектов большими «картами» запланирован на конец апреля, комплексно – на начало мая.



С подробным перечнем участков, которые преобразятся в течение нового дорожно-строительного сезона, можно ознакомиться Аукционная документация о выполнении вышеуказанных работ была размещена на портале Госзакупок 25 марта текущего года. К 11 апреля (это дата окончания срока подачи заявок на данную закупку) была подана единственная заявка на участие – от ООО «СЕРВИС-ГАЗ-КОНСУЛЬТАНТ». Она соответствовала требованиям заказчика. И, по информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, в течение 15-тидневного срока будет заключен муниципальный контракт с данной организацией. Напомним, ей предстоит привести в порядок 40 участков автодорог протяженностью 40, 1 км – работы на общую сумму 373,36 млн. руб.В части закупок, касающихся комплексного ремонта по нацпроекту, аукционная документация размещалась 28 марта (на ремонт восьми дорог в районе Крымской площади) и 29 марта (на ремонт участков улиц Победы и Стара-Загора по трехлетнему контракту жизненного цикла). Заявки на выполнение данного вида работ продолжают принимать до 17 апреля этого года. А 18 апреля установят количество участников, допущенных до электронного аукциона. В случае допуска более 1 заявки электронный аукцион будет проведен 22 апреля 2019 года.Соответствующие виды работ начнут производить после заключения контрактов, с учетом погодных условий. Таким образом, старт обновления дорожных объектов большими «картами» запланирован на конец апреля, комплексно – на начало мая.С подробным перечнем участков, которые преобразятся в течение нового дорожно-строительного сезона, можно ознакомиться в приложении , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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