В Самаре ограничат движения транспорта в связи с проведением спортивного мероприятия

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре ограничат движения транспорта в связи с проведением спортивного мероприятия

3 октября 2019 16:57
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С 09:00 до 16:00 4 и 5 октября.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и Первенства Самарской области по лыжероллерам на территории города Самара с 09:00 до 16:00 4 и 5 октября 2019 года будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к ул. Демократическая);

- по Проезду № 2 от ул. 2-я Стадионная до ул. Арена 2018 (ближнее примыкание к ул. Арена 2018);

- по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Ограничительная мера не распространяется на общественный транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Также на вышеуказанных участках улиц с 00:00 до 16:00 4 и 5 октября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Подробнее со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации. 
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