В Самаре ограничат движение транспорта во время Чемпионата и Первенства Самары по велоспорту

158

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и Первенства Самары по велосипедному спорту в период с 08:30 до 14:00 20 сентября будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, по следующим участкам улиц:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также 20 сентября 2020 года с 00:00 до 14:00 на вышеуказанных участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:30 до 14:00 20 сентября 2020 года движение автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организовано по временной схеме.

Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.