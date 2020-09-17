В Самаре ограничат движение транспорта во время Чемпионата и Первенства Самары по велоспорту

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта во время Чемпионата и Первенства Самары по велоспорту

17 сентября 2020 17:48
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В период с 08:30 до 14:00 20 сентября.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и Первенства Самары по велосипедному спорту в период с 08:30 до 14:00 20 сентября будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, по следующим участкам улиц:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также 20 сентября 2020 года с 00:00 до 14:00 на вышеуказанных участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:30 до 14:00 20 сентября 2020 года движение автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организовано по временной схеме.

Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.

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