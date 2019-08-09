Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта во время проведения ночного забега «Огни Самары» 108



- улица Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновская;



- улица Вилоновская от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;



- Волжский проспект от улицы Вилоновская до улицы Маяковская.



На указанный период движение автобусов маршрутов 11, 61, 247 и 261 будет организовано по временной схеме.



Также по вышеуказанным улицам в период с 20:00 9 августа до 24:00 10 августа 2019 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.



Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в



Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением легкоатлетического забега, и заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением легкоатлетического ночного забега «Огни Самары» в период с 18:00 до 24:00 10 августа 2019 года будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара по следующим направлениям:- улица Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновская;- улица Вилоновская от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;- Волжский проспект от улицы Вилоновская до улицы Маяковская.На указанный период движение автобусов маршрутов 11, 61, 247 и 261 будет организовано по временной схеме.Также по вышеуказанным улицам в период с 20:00 9 августа до 24:00 10 августа 2019 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением легкоатлетического забега, и заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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