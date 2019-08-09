Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре ограничат движение транспорта во время проведения ночного забега «Огни Самары»
9
августа 2019
15:12
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением легкоатлетического ночного забега «Огни Самары» в период с 18:00 до 24:00 10 августа 2019 года будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара по следующим направлениям:
- улица Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновская;
- улица Вилоновская от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;
- Волжский проспект от улицы Вилоновская до улицы Маяковская.
На указанный период движение автобусов маршрутов 11, 61, 247 и 261 будет организовано по временной схеме.
Также по вышеуказанным улицам в период с 20:00 9 августа до 24:00 10 августа 2019 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.
Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением легкоатлетического забега, и заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.