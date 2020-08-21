Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта по улицам Запорожской и Советской Армии 65 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту теплотрасс в период с 20:00 21 августа 2020 года до 06:00 24 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:



- по улице Запорожской в районе дома №19 А;



- по улице Советской Армии в районе перекрестка с улицей Печерской в направлении улицы Гагарина.



Движение автобусного маршрута № 70 в период с 20:00 21 августа 2020 года до 06:00 24 августа 2020 года будет осуществляться по временной схеме. В направлении «Дома Молодежи» по улицам Советской Армии, Дыбенко, Авроры, Гагарина, Советской Армии и далее по своему маршруту. В направлении Приволжского микрорайона по существующей схеме.



Подробнее со схемами ограничения движения можно ознакомиться в - по улице Запорожской в районе дома №19 А;- по улице Советской Армии в районе перекрестка с улицей Печерской в направлении улицы Гагарина.Движение автобусного маршрута № 70 в период с 20:00 21 августа 2020 года до 06:00 24 августа 2020 года будет осуществляться по временной схеме. В направлении «Дома Молодежи» по улицам Советской Армии, Дыбенко, Авроры, Гагарина, Советской Армии и далее по своему маршруту. В направлении Приволжского микрорайона по существующей схеме.Подробнее со схемами ограничения движения можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. версия для печати

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