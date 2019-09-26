В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением массового мероприятия на площади Куйбышева

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением массового мероприятия на площади Куйбышева

26 сентября 2019 16:40
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С 15:00 до 22:00 29 сентября.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением культурно-массового мероприятия на площади Куйбышева в Самаре с 15:00 до 22:00 29 сентября будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;

- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская;

- по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

- по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках:

- с 06:00 до 22:00 29 сентября 2019 года – по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

- с 06:00 до 24:00 29 сентября 2019 года – по ул. Самарская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская.

Кроме того, с 15:00 до 22:00 29 сентября 2019 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 92, 34, 207, 226, 297 - будет организовано по временной схеме.

С временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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