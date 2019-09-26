Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением массового мероприятия на площади Куйбышева 171



- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;



- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская;



- по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;



- по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.



Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках:



- с 06:00 до 22:00 29 сентября 2019 года – по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;



- с 06:00 до 24:00 29 сентября 2019 года – по ул. Самарская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская.



Кроме того, с 15:00 до 22:00 29 сентября 2019 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 92, 34, 207, 226, 297 - будет организовано по временной схеме.



С временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением культурно-массового мероприятия на площади Куйбышева в Самаре с 15:00 до 22:00 29 сентября будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках улично-дорожной сети:- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская;- по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;- по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках:- с 06:00 до 22:00 29 сентября 2019 года – по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;- с 06:00 до 24:00 29 сентября 2019 года – по ул. Самарская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская.Кроме того, с 15:00 до 22:00 29 сентября 2019 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 92, 34, 207, 226, 297 - будет организовано по временной схеме.С временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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