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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре обновляют проспект Юных Пионеров

15 мая 2020 17:27
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В ночь на 15 мая началось устройство нового асфальтобетонного покрытия.
На средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самаре ремонтируют проспект Юных Пионеров. В предыдущие дни подрядчик полностью отфрезеровал старое полотно проезжей части. А в ночь на 15 мая началось устройство нового асфальтобетонного покрытия. Перед укладкой основание дороги тщательно очищают от грязи и пыли, а затем на участке выполняется розлив битумной эмульсии – она позволяет обеспечить надежное сцепление слоев «дорожного пирога».

Только за одну ночную смену работами по методу больших «карт» (свыше 100 п. м) охватили более 1/3 участка в границах улиц Ново-Вокзальной и XXII Партсъезда. Применяют смесь типа Б марки I.

«За 10 минут смесь с завода доставляют сюда, на объект. По плану за ночь асфальт здесь укладываем на площади 3000 квадратных метров на ширину дороги в 7 метров. Асфальтоукладчик – с программным управлением, и дополнительно мы измеряем толщину уложенного слоя рулеткой, так что все точно выполняется. А для качественного уплотнения асфальтобетона задействуем три разнотоннажных катка – по 15 тонн, 12 тонн и 10 тонн», - рассказал сотрудник подрядной организации – оператор асфальтоукладчика Рубен Кюрегян.

Улицы и проспекты, история которых так или иначе связана с Великой Отечественной войной, в год 75-летия Великой Победы берут в работу в числе первых.

До 1949 года улица носила название Пятой улицы Безымянки, с 1949 года — Красноярская улица, а в 1972 году к 50-летию со дня основания Пионерской организации ее переименовали в проспект Юных Пионеров. Именно на этом проспекте, между двумя парками (парком им. 50-летия Октября и «Молодежный»), в бульварной части находится одно из знаковых мест Самары - Аллея трудовой славы. После обращений дирекций нескольких предприятий Куйбышева, выступивших с инициативой увековечить трудовой подвиг своих рабочих в военные годы, Аллея была открыта в 1985 году - в канун 40-летия Победы. На ней расположились монументы в честь заводов города. А 7 мая 2015 года к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в районе перекрестка проспектов Юных Пионеров и Кирова было открыто еще одно монументальное сооружение - Триумфальная арка - памятник ветеранам труда, главный символ трудового подвига жителей запасной столицы. Все объекты Аллеи трудовой славы по поручению городских властей регулярно приводят в порядок.

Кроме того, в 2016 году был выполнен комплексный ремонт проспекта Юных Пионеров (на участке между парками).

А в этом году продолжается обновление проезжей части проспекта по направлению «в город». Протяженность этого участка – 1,3 км. Площадь – 8050 кв. м.

«В ходе ремонта «картами» старый слой отфрезеровали на толщину 4 сантиметра. Сейчас идут работы по укладке покрытия толщиной 5 сантиметров. В местах, где есть необходимость в выравнивании, выполняется устройство еще и выравнивающего слоя – его толщина в разных местах может составлять от 0,5 сантиметра до нескольких сантиметров. То есть данный вид работ выполняется по необходимости – там, где основание дороги наиболее сильно разрушено. В целом толщина нового покрытия в зависимости от профиля дороги может варьироваться от 5 до 7 сантиметров и более», - пояснил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

В рамках ремонта большими «картами» муниципальным контрактом также предусмотрено приведение в порядок 33-х люков инженерных коммуникаций. В обоих направлениях планируется выполнить работы по подъему люков на проектную высоту - для приведения их в соответствие с уровнем вновь устраиваемого асфальтобетонного покрытия автодороги. Кроме того, будут асфальтироваться радиусы въездов на внутриквартальные территории, чтобы покрытие въездов тоже было вровень с новым дорожным полотном, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:   пресс-служба горадминистрации


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