В Самаре обновляют проспект Юных Пионеров

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На средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самаре ремонтируют проспект Юных Пионеров. В предыдущие дни подрядчик полностью отфрезеровал старое полотно проезжей части. А в ночь на 15 мая началось устройство нового асфальтобетонного покрытия. Перед укладкой основание дороги тщательно очищают от грязи и пыли, а затем на участке выполняется розлив битумной эмульсии – она позволяет обеспечить надежное сцепление слоев «дорожного пирога».Только за одну ночную смену работами по методу больших «карт» (свыше 100 п. м) охватили более 1/3 участка в границах улиц Ново-Вокзальной и XXII Партсъезда. Применяют смесь типа Б марки I.«За 10 минут смесь с завода доставляют сюда, на объект. По плану за ночь асфальт здесь укладываем на площади 3000 квадратных метров на ширину дороги в 7 метров. Асфальтоукладчик – с программным управлением, и дополнительно мы измеряем толщину уложенного слоя рулеткой, так что все точно выполняется. А для качественного уплотнения асфальтобетона задействуем три разнотоннажных катка – по 15 тонн, 12 тонн и 10 тонн», - рассказал сотрудник подрядной организации – оператор асфальтоукладчика Рубен Кюрегян.Улицы и проспекты, история которых так или иначе связана с Великой Отечественной войной, в год 75-летия Великой Победы берут в работу в числе первых.До 1949 года улица носила название Пятой улицы Безымянки, с 1949 года — Красноярская улица, а в 1972 году к 50-летию со дня основания Пионерской организации ее переименовали в проспект Юных Пионеров. Именно на этом проспекте, между двумя парками (парком им. 50-летия Октября и «Молодежный»), в бульварной части находится одно из знаковых мест Самары - Аллея трудовой славы. После обращений дирекций нескольких предприятий Куйбышева, выступивших с инициативой увековечить трудовой подвиг своих рабочих в военные годы, Аллея была открыта в 1985 году - в канун 40-летия Победы. На ней расположились монументы в честь заводов города. А 7 мая 2015 года к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в районе перекрестка проспектов Юных Пионеров и Кирова было открыто еще одно монументальное сооружение - Триумфальная арка - памятник ветеранам труда, главный символ трудового подвига жителей запасной столицы. Все объекты Аллеи трудовой славы по поручению городских властей регулярно приводят в порядок.Кроме того, в 2016 году был выполнен комплексный ремонт проспекта Юных Пионеров (на участке между парками).А в этом году продолжается обновление проезжей части проспекта по направлению «в город». Протяженность этого участка – 1,3 км. Площадь – 8050 кв. м.«В ходе ремонта «картами» старый слой отфрезеровали на толщину 4 сантиметра. Сейчас идут работы по укладке покрытия толщиной 5 сантиметров. В местах, где есть необходимость в выравнивании, выполняется устройство еще и выравнивающего слоя – его толщина в разных местах может составлять от 0,5 сантиметра до нескольких сантиметров. То есть данный вид работ выполняется по необходимости – там, где основание дороги наиболее сильно разрушено. В целом толщина нового покрытия в зависимости от профиля дороги может варьироваться от 5 до 7 сантиметров и более», - пояснил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.В рамках ремонта большими «картами» муниципальным контрактом также предусмотрено приведение в порядок 33-х люков инженерных коммуникаций. В обоих направлениях планируется выполнить работы по подъему люков на проектную высоту - для приведения их в соответствие с уровнем вновь устраиваемого асфальтобетонного покрытия автодороги. Кроме того, будут асфальтироваться радиусы въездов на внутриквартальные территории, чтобы покрытие въездов тоже было вровень с новым дорожным полотном, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации