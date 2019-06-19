В Самаре начался комплексный ремонт на улице Стара-Загора

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Напомним, в самарской практике дорожного ремонта такая инициатива реализуется впервые – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Еще одним дорожным объектом, который также комплексно ремонтируют по такому принципу, и работы находятся уже в основной фазе, является улица Победы между поперечниками: ул. Елизарова и пр. Кирова. На обоих участках подрядная организация, победившая в результате торгов (ООО «НПФ «XXI Век»), согласно муниципальному контракту не только выполнит необходимые ремонтные работы, но и возьмет на себя всесезонное содержание в течение 3-х лет. Кроме того, в этот период и в последующие 2 года подрядчик обязуется следить за состоянием объектов и в случае возникновения дефектов гарантийного характера устранять их за свой счет.Вместе с тем есть определенная уверенность в том, что надобность в гарантийном ремонте будет сведена к минимуму, поскольку непосредственно комплексный ремонт и обслуживание участка одной и той же организацией будет априори способствовать более качественному выполнению всех видов работ.Ремонт ул. Стара-Загора стартовал на тротуарах – на отрезке от ул. Советской Армии до ул. XXII Партсъезда уже началась укладка плитки. Движение пешеходов организовано по одной стороне улицы (в направлении «в город»). Затем рабочие переместятся на противоположную сторону.Сейчас специалисты подрядной организации трудятся в дневную смену. В последующем, когда начнется фрезерование, подготовка покрытия проезжей части и укладка нового асфальтобетона, работы будут вестись круглосуточно, причем преимущественно ночью, чтобы избежать перекрытия движения автотранспорта.Стоит отметить, что ремонт улицы Стара-Загора важен не только с учетом транспортной инфраструктуры и большого трафика. Рядом находится парк им. Ю.А. Гагарина - центр притяжения самарцев, где много возможностей для отдыха горожан. Более того, улица является одним из символов межнационального единства. И в 2016 году к 140-летию русско-болгарской дружбы и 50-летнему юбилею улицы по инициативе жителей, поддержанной городской властью, был реконструирован местный бульвар. Напомним также, что 140 лет назад самарские ополченцы подарили болгарскому народу Самарское знамя, вытканное монахинями Иверского монастыря. Русские и болгары плечом к плечу сражались под Стара Загорой, удерживали оборону Шипкинского перевала. В честь этого исторического события 50 лет назад в Куйбышеве и была заложена улица Стара-Загора. А сейчас – еще один этап преображения – комплексный ремонт большого участка, который ранее приводили в нормативное состояние большими «картами» (свыше 100 погонных метров).Объем работ на 2019 год – внушительный. Их площадь составит 31960 кв. м – это почти на 4,5 тысячи кв. м больше, чем на улице Победы. Запланированы следующие виды:- фрезерование;- укладка выравнивающего слоя проезжей части;- устройство верхнего слоя покрытия дороги из щебеночно-мастичного асфальтобетона (с высокопрочным щебнем в составе данной смеси);- ремонт инженерных коммуникаций (участок насыщен ими, здесь проходит большое количество газо- водо- и теплотрасс, есть значительное количество люков смотровых и дождеприемных колодцев);- ремонт тротуаров (часть будет с плиточным покрытием, часть – с асфальтобетонным);- ремонт газонов,- обновление средств организации движения (нанесение разметки, ремонт светофоров, дорожных знаков, оборудование участка пешеходными ограждающими конструкциями согласно схемам, согласованным с ГИБДД).Старт ремонта засвидетельствовали общественники – выезд с целью проведения начальных контрольных мероприятий организован членами регионального штаба ОНФ.«Во время рейдов будем наблюдать не только за тем, как ремонтируется участок. Самое интересное – как потом подрядная организация будет его содержать, поскольку контракт жизненного цикла в истории Самары реализуется впервые. Подрядчик должен потом самостоятельно своевременно расчищать дорогу, вывозить снег, выполнять другие виды сезонной уборки. Он в этом заинтересован, чтобы после ремонта ничего не разрушалось. И первые такие контракты будут показательными. Если подрядчик будет справляться с задачами, планируем рекомендовать городу заключать такие контракты и для других улиц Самары», - сообщил Аркадий Лазарев - член штаба «ОНФ» в Самарской области, руководитель общественного движения «Дорога 63», которое также известно своими общественными инициативами в поддержку строительства и ремонта дорог.Полностью завершить ремонт согласно контрактным обязательствам подрядчику нужно до конца октября. Однако есть намерения выполнить работы с опережением срока – ориентировочно до начала сентября, - сообщили кураторы из МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство».«В 2020 году комплексный ремонт на улице Стара-Загора планируется продолжить – на следующем участке от улицы Ново-Вокзальная до улицы Ташкентская. Общая сумма средств, направленных для этих целей, включая трехгодичное содержание объектов, составит более 300 миллионов рублей. Поскольку контракт жизненного цикла в Самаре можно считать пилотным проектом, все работы будут на усиленном контроле как со стороны профильного Департамента и его подведомственного учреждения, так и со стороны общественности», - пояснил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.Так, сегодня кураторы обратили внимание подрядчика на необходимость более оперативного вывоза строительного мусора с участка.Подчеркнем, что инициаторами и разработчиками концепции нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» задана высокая планка: к 2024 году норматив контракта жизненного цикла нужно довести до 50%. То есть каждую вторую отремонтированную дорогу подрядчик будет еще и содержать, тем самым изначально, еще в ходе ремонтной кампании повышая уровень ответственности за выполненные работы, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации