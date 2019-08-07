В Самаре на улице Урицкого укладывают верхний слой покрытия проезжей части

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Сегодня ночью производились масштабные работы по укладке верхнего слоя покрытия проезжей части по улице Урицкого на участке от улицы Спортивной до улицы Владимирской. «На сегодняшний день работы выполнены на 12000 кв.м., в то время как общая площадь составляет порядка 16000 кв.м. Также данный участок дороги оснастят всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности движения. Кроме того, подрядчик благоустроит прилегающую территорию, в том числе, выполнит ремонт тротуаров. Со всем технологическим комплексом планируется справиться до конца сентября текущего года, т.е. с опережением срока», - рассказал директор «Дорожного хозяйства»Следует отметить, что трафик в этом районе города очень интенсивный. Поэтому принято решение использовать при устройстве покрытия проезжей части дорог щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь с повышенным содержанием высокопрочного гранитного щебня – у нее более высокая способность выдерживать эксплуатационные нагрузки.Несмотря на погодные условия, дорожники идут в соответствии с графиком. «Для оперативного результата в общей сложности на данном объекте задействовано более 30 единиц спецтехники и порядка 60 рабочих», - пояснил начальник участка подрядной организации Тимофей Глухов.Кураторы МБУ Самары «Дорожное хозяйство», специалисты Департамента городского хозяйства и экологии, а также общественники и активные местные жители следят за качеством и темпами работ.В целом по нацпроекту комплексный ремонт дорог, примыкающих к Крымской площади, выполнен уже более чем на 60%, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации