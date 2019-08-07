Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре на улице Урицкого укладывают верхний слой покрытия проезжей части
7
августа 2019
17:01
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В Самаре продолжается комплексный ремонт дорог, прилегающих к Крымской площади и зданию, где разместится Шестой кассационный суд. Комплексное обновление выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сегодня ночью производились масштабные работы по укладке верхнего слоя покрытия проезжей части по улице Урицкого на участке от улицы Спортивной до улицы Владимирской. «На сегодняшний день работы выполнены на 12000 кв.м., в то время как общая площадь составляет порядка 16000 кв.м. Также данный участок дороги оснастят всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности движения. Кроме того, подрядчик благоустроит прилегающую территорию, в том числе, выполнит ремонт тротуаров. Со всем технологическим комплексом планируется справиться до конца сентября текущего года, т.е. с опережением срока», - рассказал директор «Дорожного хозяйства» Шамиль Халиуллов.
Следует отметить, что трафик в этом районе города очень интенсивный. Поэтому принято решение использовать при устройстве покрытия проезжей части дорог щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь с повышенным содержанием высокопрочного гранитного щебня – у нее более высокая способность выдерживать эксплуатационные нагрузки.
Несмотря на погодные условия, дорожники идут в соответствии с графиком. «Для оперативного результата в общей сложности на данном объекте задействовано более 30 единиц спецтехники и порядка 60 рабочих», - пояснил начальник участка подрядной организации Тимофей Глухов.
Кураторы МБУ Самары «Дорожное хозяйство», специалисты Департамента городского хозяйства и экологии, а также общественники и активные местные жители следят за качеством и темпами работ.
В целом по нацпроекту комплексный ремонт дорог, примыкающих к Крымской площади, выполнен уже более чем на 60%, передает пресс-служба горадминистрации.