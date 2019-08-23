Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре на улице Стара-Загора завершают устройство придорожных плит
23
августа 2019
15:30
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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается комплексное обновление самарских улиц. Два объекта – улица Стара-Загора и улица Победы – преображаются на принципах трехлетнего контракта жизненного цикла, который можно считать пилотным. В этом дорожно-строительном сезоне данная практика в Самаре реализуется впервые, что стало возможным в рамках средств, предусмотренных на реализацию вышеуказанного национального проекта.
По словам директора муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, общая сумма, направленная только на обновление улицы Стара-Загора и трехгодичное содержание, составляет более 300 миллионов рублей. В текущем году планируется выполнить работы на сумму порядка 140 миллионов рублей.
Преимуществом нового подхода является то, что один и тот же подрядчик и ремонтирует объект, и за свой счет устраняет гарантийные дефекты в случае их возникновения в течение пяти лет, и три года осуществляет содержание объекта всесезонно. Так, при обслуживании отремонтированного объекта зимой подрядной организации предстоит расчищать улицу от снега, вывозить его на полигоны, вносить противогололедные материалы, а в теплое время года - убирать мусор, мыть дорогу, особое внимание уделяя прилотковой части и т. д..
По мнению экспертов дорожной отрасли, данный подход стимулирует подрядчика уже на стадии ремонта уделять максимально высокое внимание качеству работ, чтобы в дальнейшем минимизировать необходимость затрат на устранение гарантийных недочетов и более грамотно и бережно подходить к процессу уборки, поддерживая дорогу в надлежащем состоянии.
«Это интересный вариант, когда ответственность не размывается между разными организациями. Компания-подрядчик получит дополнительный стимул не только качественно заниматься ремонтом, но и поддерживать в хорошем состоянии ранее обновленные элементы. Например, избегать повреждений улично-дорожной сети при вывозе снега», - пояснил Шамиль Халиуллов.
22 августа 2019 года в ходе выездного мероприятия представители МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» оценили работы, производимые подрядной организацией на улице Стара-Загора.
Рабочими осуществлена замена бортового камня на проезжей части, продолжается ремонт инженерных коммуникаций. С ремонтом плиточного и асфальтобетонного покрытия на тротуарах справились более чем на 40% от запланированного объема работ.
В настоящее время специалисты подрядной организации заканчивают устройство придорожных плит, которые устанавливаются вдоль бортового камня. Конструкции толщиной в 10 сантиметров укладывают сверху на песчаное и щебеночное основания. В дальнейшем они будут защищать газоны от грязи, пыли, а зимой – от антигололедных реагентов.
Также рабочим предстоит обновить средства организации движения - установить светофоры, дорожные знаки, оборудовать участок пешеходными ограждающими конструкциями согласно схемам, согласованным с ГИБДД, нанести разметку.
По словам директора МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство», в целом на сегодняшний день готовность объекта составляет свыше 30%.
В текущем году на улице Стара-Загора подрядчик приведет в порядок участок протяженностью 1,8 км в границах улиц Советской Армии и Ново-Вокзальная. Уже в следующем году комплексные работы будут продолжены в направлении «из города»: от улицы Ново-Вокзальная до улицы Ташкентская, передает пресс-служба горадминистрации.