В Самаре на улице Стара-Загора завершают устройство придорожных плит

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По словам директора муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, общая сумма, направленная только на обновление улицы Стара-Загора и трехгодичное содержание, составляет более 300 миллионов рублей. В текущем году планируется выполнить работы на сумму порядка 140 миллионов рублей.Преимуществом нового подхода является то, что один и тот же подрядчик и ремонтирует объект, и за свой счет устраняет гарантийные дефекты в случае их возникновения в течение пяти лет, и три года осуществляет содержание объекта всесезонно. Так, при обслуживании отремонтированного объекта зимой подрядной организации предстоит расчищать улицу от снега, вывозить его на полигоны, вносить противогололедные материалы, а в теплое время года - убирать мусор, мыть дорогу, особое внимание уделяя прилотковой части и т. д..По мнению экспертов дорожной отрасли, данный подход стимулирует подрядчика уже на стадии ремонта уделять максимально высокое внимание качеству работ, чтобы в дальнейшем минимизировать необходимость затрат на устранение гарантийных недочетов и более грамотно и бережно подходить к процессу уборки, поддерживая дорогу в надлежащем состоянии.«Это интересный вариант, когда ответственность не размывается между разными организациями. Компания-подрядчик получит дополнительный стимул не только качественно заниматься ремонтом, но и поддерживать в хорошем состоянии ранее обновленные элементы. Например, избегать повреждений улично-дорожной сети при вывозе снега», - пояснил Шамиль Халиуллов.22 августа 2019 года в ходе выездного мероприятия представители МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» оценили работы, производимые подрядной организацией на улице Стара-Загора.Рабочими осуществлена замена бортового камня на проезжей части, продолжается ремонт инженерных коммуникаций. С ремонтом плиточного и асфальтобетонного покрытия на тротуарах справились более чем на 40% от запланированного объема работ.В настоящее время специалисты подрядной организации заканчивают устройство придорожных плит, которые устанавливаются вдоль бортового камня. Конструкции толщиной в 10 сантиметров укладывают сверху на песчаное и щебеночное основания. В дальнейшем они будут защищать газоны от грязи, пыли, а зимой – от антигололедных реагентов.Также рабочим предстоит обновить средства организации движения - установить светофоры, дорожные знаки, оборудовать участок пешеходными ограждающими конструкциями согласно схемам, согласованным с ГИБДД, нанести разметку.По словам директора МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство», в целом на сегодняшний день готовность объекта составляет свыше 30%.В текущем году на улице Стара-Загора подрядчик приведет в порядок участок протяженностью 1,8 км в границах улиц Советской Армии и Ново-Вокзальная. Уже в следующем году комплексные работы будут продолжены в направлении «из города»: от улицы Ново-Вокзальная до улицы Ташкентская, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации