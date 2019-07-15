В Самаре на улице Олимпийской началось устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре на улице Олимпийской началось устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

15 июля 2019 16:27
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В этом году дорожное полотно меняют от борта до борта.
В настоящее время в Самаре в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на финишную прямую выходит ремонт большими «картами» (свыше 100 погонных метров). 

А на улице Олимпийская в ночь на 14 июля началось устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Участок в границах улицы Алма-Атинская и Ракитовского шоссе (2,65 км) является самым большим из перечня объектов «карточного» ремонта этого года и вторым по протяженности (после Заводского шоссе, где ведется капитальный ремонт) из общего списка ремонтируемых транспортных «артерий» по нацпроекту.

Ранее на ул. Олимпийская проводился комплексный ремонт, но гарантийный срок истек. Объект был включен в перечень ремонта по нацпроекту в этом сезоне с учетом высокой степени нагрузки на проезжую часть, а также того, что ул. Олимпийская не оборудована системой ливневой канализации и, следовательно, износ полотна в результате таяния снега и дождей происходит быстрее.

В этом году дорожное полотно меняют от борта до борта. Ранее на участке был срезан изношенный слой покрытия проезжей части, на проектную отметку поднят колодец, перед укладкой смеси очистили основание, выполнен розлив битумной эмульсии. Используется асфальтобетонная смесь, в составе которой 50% высокопрочного щебня.

В работах по укладке задействовано 6 дорожников и 11 единиц техники (асфальтоукладчик, 3 катка, гудронатор, щетка, 5 КАМАЗов для доставки смеси). Устройство верхнего слоя производится в ночную смену, чтобы не создавать дорожные пробки днем. За ночь в работу берут порядка 3 тысяч кв. м (около 350 м). Полностью движение не перекрывается. Рабочие попеременно трудятся сначала в направлении «из города» (от перекрестка с ул. Алма-Атинская в сторону Ракитовского шоссе), затем перемещаются на противоположное, запуская движение по отремонтированным полосам (после того, как смесь затвердевает до нужного состояния).

Срок гарантии на ремонт «картами» свыше 100 погонных метров составляет 2 года. Если в процессе эксплуатации дороги кураторами из МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» будут обнаружены дефекты гарантийного характера, соответствующие акты направят подрядчику, который обязуется устранить недочеты за собственные средства, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:    пресс-служба горадминистрации
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