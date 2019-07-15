В Самаре на улице Олимпийской началось устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

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А на улице Олимпийская в ночь на 14 июля началось устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.Участок в границах улицы Алма-Атинская и Ракитовского шоссе (2,65 км) является самым большим из перечня объектов «карточного» ремонта этого года и вторым по протяженности (после Заводского шоссе, где ведется капитальный ремонт) из общего списка ремонтируемых транспортных «артерий» по нацпроекту.Ранее на ул. Олимпийская проводился комплексный ремонт, но гарантийный срок истек. Объект был включен в перечень ремонта по нацпроекту в этом сезоне с учетом высокой степени нагрузки на проезжую часть, а также того, что ул. Олимпийская не оборудована системой ливневой канализации и, следовательно, износ полотна в результате таяния снега и дождей происходит быстрее.В этом году дорожное полотно меняют от борта до борта. Ранее на участке был срезан изношенный слой покрытия проезжей части, на проектную отметку поднят колодец, перед укладкой смеси очистили основание, выполнен розлив битумной эмульсии. Используется асфальтобетонная смесь, в составе которой 50% высокопрочного щебня.В работах по укладке задействовано 6 дорожников и 11 единиц техники (асфальтоукладчик, 3 катка, гудронатор, щетка, 5 КАМАЗов для доставки смеси). Устройство верхнего слоя производится в ночную смену, чтобы не создавать дорожные пробки днем. За ночь в работу берут порядка 3 тысяч кв. м (около 350 м). Полностью движение не перекрывается. Рабочие попеременно трудятся сначала в направлении «из города» (от перекрестка с ул. Алма-Атинская в сторону Ракитовского шоссе), затем перемещаются на противоположное, запуская движение по отремонтированным полосам (после того, как смесь затвердевает до нужного состояния).Срок гарантии на ремонт «картами» свыше 100 погонных метров составляет 2 года. Если в процессе эксплуатации дороги кураторами из МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» будут обнаружены дефекты гарантийного характера, соответствующие акты направят подрядчику, который обязуется устранить недочеты за собственные средства, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации