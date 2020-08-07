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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре на улице Мичурина нанесли разметку на перекрестках

7 августа 2020 16:49
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Линии разметки наносят только поздно вечером и ночью, когда движение минимально. При этом оно полностью не перекрывается.
На улице Мичурина в ближайшее время благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, планируется завершить нанесение горизонтальной дорожной разметки (2189 кв. м) на обновленное покрытие. Работы ведутся в рамках комплексного ремонта улицы в границах проспекта Масленникова и улицы Чкалова – на участке протяженностью 2,4 км. В настоящее время общая готовность объекта составляет уже более 97%.

Учитывая, что улица Мичурина – дорога с интенсивным трафиком и по ней проложены маршруты общественного транспорта, линии разметки наносят только поздно вечером и ночью, когда движение минимально. При этом оно полностью не перекрывается.

Маркировка дорожного полотна организована в четком соответствии с планом-схемой - это еще на стадии подготовки проекта комплексного ремонта предусмотрел городской Департамент транспорта. Схема согласована с ГИБДД.

К середине текущей недели 70% разметочных работ выполнили – дорожная маркировка появилась по основному ходу проезжей части, за исключением перекрестков с улицей Осипенко и Московским шоссе. За одну смену в ночь на 7 августа и эти пересечения оснастили разметкой для разделения транспортных потоков.

Так, в районе улицы Осипенко после очистки локации от мусора и пыли выполнены работы по нанесению специальной разметки для перекрестков, призванной визуально разделить поворотную траекторию. Старший бригады следит за тем, чтобы был задан правильный радиус. Для этого сначала вручную делают предварительную разметку. И только после этого запускается спецмашина с бортовым компьютером.

В дальнейшем на участке ремонта предстоит обеспечить разметкой отремонтированные парковочные пространства, в том числе места парковки для инвалидов – эти работы будут выполнены после того, как полностью обновят соответствующие дорожные знаки. Подчеркнем, что в ходе ремонта важно обеспечить строгое соответствие разметки и устанавливаемых на дороге знаков, светофоров и других средств организации движения. Напомним, что на участке ремонта-2020 предусмотрено 63 новых светофора, 342 дорожных знака и 1446 погонных метров пешеходных ограждений.

Кураторы ремонта отмечают высокую производительность бригады по нанесению разметки: только за одну смену работами успевают охватить до полутысячи квадратных метров.

«На этом объекте предусмотрено несколько видов разметки, в частности, «зебра» на пешеходных переходах, стоп-линии, осевая краевая, осевая сплошная и прерывистая линии. Большой объем работ проделан в районе перекрестка улицы Мичурина и Московского шоссе, где требовалось разметить разделение на 5 полос движения: 3 – «из города» и 2 – «в город», - пояснил заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Выбор материала обусловлен необходимостью долгой службы новой разметки, что для дороги с напряженным трафиком крайне необходимо. Специалисты считают, что для такой транспортной артерии, как улица Мичурина, оптимально использование термопластика. Смесь нагревают до 200-210 градусов перед нанесением на подготовленное (очищенное и сухое) дорожное покрытие. Гарантия на разметку, выполненную с использованием данного материала, составляет 1 год (для сравнения: разметка краской имеет гарантийный срок не менее 3 месяцев).

Среди преимуществ – не только большая износоустойчивость термопластика в процессе постоянного контакта с автомобильными шинами, сезонного воздействия противогололедных реагентов и влияния температурных перепадов. Эта разметка отличается и более достойными светоотражающими характеристиками. Этот эффект достигается за счет специальных стеклошариков.

«Нагрев смеси происходит в течение 4-6 часов в так называемых маточных котлах мобильной спецтехники. После чего смесь порционно переливается в котел машины, которая непосредственно и наносит разметку. В ней же есть отдельный котел, в который засыпаются стеклошарики – их нагревания не требуется, они подаются под давлением из второго «пистолета» и покрывают линии разметки сверху, - рассказал инженер субподрядной организации Сергей Маслов. - Летом, в жаркую погоду, термопластик «схватывается» всего за 5-7 минут».

В этот период времени автомобильное движение по свежей разметке нежелательно.

Особое внимание подрядчиком и заказчиком уделяется контролю за соблюдением нормативных параметров: величины коэффициента светоотражения линий, ширины полос, толщины нанесения смеси, отступов от кромки проезжей части, допустимого отклонения от проектного положения и т. п.

Наличие маркировочных обозначений на дорожном покрытии, помогающих водителям и пешеходам в визуальном ориентировании на проезжей части, особенно важно в случаях сложных пересечений и примыканий. Один из примеров такой локации на улице Мичурина – пересечение с Московским шоссе. И в целом разметка является эффективным средством улучшения организации и повышения безопасности движения, что входит в первостепенные задачи напроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завершить весь комплекс работ на улице Мичурина подрядчик намерен до конца августа, то есть на 2 месяца раньше срока, обозначенного в муниципальном контракте, заключенном с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары, передает пресс-служба горадминистрации. 
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