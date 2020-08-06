В Самаре на улице Ленинской наносят дорожную разметку

196

Готовность составляет уже 84%. Так, в ночь на 6 августа продолжилось нанесение дорожной разметки. До этого она уже появилась на четной стороне улицы. Напомним, протяженность участка, который приводят в порядок в текущем году, составляет 300 м (в границах Полевой и Чкалова).Перед нанесением линий разметки улица была очищена с помощью дорожных пылесосов. Поливочно-моечные машины не задействуются, так как покрытие должно быть сухим.Чтобы выполнить работы с ювелирной точностью, сначала специалисты вручную делают предварительную разметку. После этого в процесс включается спецтехника (разметочная машина) с бортовым компьютером – определяются типы и ширина линий, длина штрихов и т. п.Чтобы водители смогли ориентироваться на разметку на всем протяжении участка в обоих направлениях, рабочим потребуется еще одна смена. Как правило, такой вид работ производится ночью, когда дорожный трафик минимален.С учетом значимости транспортной артерии, расположенной в центре Самары, а также необходимости выдерживать интенсивность эксплуатации на объекте применяется термопластик. Это термоплавкая сыпучая смесь полимеров, минеральных наполнителей, пигментов и функциональных добавок (пластификаторов, стабилизаторов и др.). После разогрева, вымешивания и охлаждения образуется толстослойное твердое непрозрачное лакокрасочное покрытие.«Смесь нагревается до 200 – 210 градусов и наносится на асфальтобетонное покрытие. Специальные стеклошарики, имеющиеся в составе, покрывают разметочную линию сверху. Они обеспечивают светоотражающий эффект в ночное время суток в течение всего срока службы разметки, тем самым повышая безопасность дорожного движения», - пояснил нюансы технологии инженер по подготовке производства субподрядной организации Илья Рыжов.Таким образом, термопластик более устойчив к истиранию при контакте с автомобильными шинами, перепадам температур и воздействию агрессивной среды (в частности, при обработке проезжей части противогололедными реагентами). Так что такая разметка служит дольше, нежели чем та, что нанесена краской.Разметка на Ленинской наносится слоем толщиной в 5 мм. Гарантия на нее – 1 год.«При нынешней температуре наружного воздуха время застывания термопластика составляет порядка 10 минут, и только после этого разрешается автомобильное движение. В ночь на 7 августа работы продолжатся – остается выполнить их на 30 квадратных метрах. На участке предусмотрены такие виды разметки, как, например, сплошная краевая и осевая разделительные полосы, «зебра» на пешеходных переходах, обозначение стоп-линии», - рассказал заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.Проверка качества организована на всех этапах. Заказчик в лице кураторов из МБУ «Дорожное хозяйство» при нанесении разметки контролирует ширину полос, светоотражающую способность линий и другие параметры – все должно соответствовать СНИПам, ГОСТу и, конечно, требованиям Правил дорожного движения.Свежая разметка – только часть комплексного ремонта улицы Ленинской. В границах улиц Чкалова и Полевой уже заменили дорожное покрытие, отремонтировали инженерные коммуникации, обновили имеющиеся и сделали дополнительные парковочные места (добавилось 25 машиномест). Также поменяли старое асфальтобетонное покрытие на плиточное на большей части тротуаров, используя, в том числе, тактильную плитку для удобства передвижения слепых и слабовидящих людей. На пешеходных переходах устроены пандусы для маломобильных горожан. Обустроен островок безопасности. Привели в порядок приямки домов, въезды и скорректировали уклон тротуаров, чтобы дождевая и талая вода не подтапливала дворы, цокольные и подвальные помещения жилых домов и офисных зданий.Кроме завершения разметочных работ, предстоит доделать тротуары, закончить благоустройство газонов, а также установить еще несколько светофоров и дорожных знаков (эти работы выполнены более чем наполовину).В дорожно-строительном сезоне 2021 года комплексное обновление улицы Ленинской по дорожному нацпроекту продолжится – выполнят гораздо больший объем работ на участке протяженностью 2,8 км (от улицы Чкалова до дома № 1 по улице Ленинской). Будет обеспечено финансирование за счет средств нацпроекта, почти в 10 раз превышающее стоимость контракта в этом году, передает пресс-служба горадминистрации.