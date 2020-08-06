В Самаре на улице Ленинской наносят дорожную разметку

Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам президента Белоруссии, "Путин не будет держаться посиневшими руками за власть".
Лукашенко считает, что Путин не останется президентом России до 2036 года
"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной."
Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину
Президент Белоруссии признал, что у него с российским лидером "есть определенное напряжение", потому что оба сильные личности.
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
Прямо на глазах у гостей, художник сотворил невероятную картину, впечатлив присутствующих своей техникой рисования.
Общественники организовали для тольяттинской молодежи встречу с художником Байрамом Саламовым
Медицинский стаж Сергея Юрьевича - 27 лет. С апреля 2019 года возглавлял Самарскую городскую клиническую больницу № 8.
Главным врачом областной больницы имени В.Д. Середавина назначен Сергей Пушкин
На 8-летнюю девочку напала стая безнадзорных собак, причинив ей телесные повреждения в виде множественных укушенных скальпированных обширных ран.
Двух 11-летних братьев из Чапаевска наградили за спасение девочки от стаи бродячих собак
«Поезд на пленэр» — это уникальный формат, аналогов которого нет в России. Проект представляет собой творческий туризм категории «всё включено».
В Самаре пройдет второй сезон межрегионального культурно-туристического проекта «Поезд на пленэр»
Следователи выясняли, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является.
Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.04
-0.24
EUR 86.62
0
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Инспекторы ГИМС СО приняли участие во Всероссийском забеге
СОУНБ приглашает на онлайн-встречу с нашим земляком - писателем Михаилом Перепелкиным
Фестиваль «NAUKA 0+» выходит в оффлайн
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре на улице Ленинской наносят дорожную разметку

6 августа 2020 16:36
196
Перед нанесением линий разметки улица была очищена с помощью дорожных пылесосов. Поливочно-моечные машины не задействуются, так как покрытие должно быть сухим.
На средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, в Самаре на финишной прямой - комплексный ремонт улицы Ленинской. Ее обновляют от фасада до фасада.

Готовность составляет уже 84%. Так, в ночь на 6 августа продолжилось нанесение дорожной разметки. До этого она уже появилась на четной стороне улицы. Напомним, протяженность участка, который приводят в порядок в текущем году, составляет 300 м (в границах Полевой и Чкалова).

Перед нанесением линий разметки улица была очищена с помощью дорожных пылесосов. Поливочно-моечные машины не задействуются, так как покрытие должно быть сухим.

Чтобы выполнить работы с ювелирной точностью, сначала специалисты вручную делают предварительную разметку. После этого в процесс включается спецтехника (разметочная машина) с бортовым компьютером – определяются типы и ширина линий, длина штрихов и т. п.

Чтобы водители смогли ориентироваться на разметку на всем протяжении участка в обоих направлениях, рабочим потребуется еще одна смена. Как правило, такой вид работ производится ночью, когда дорожный трафик минимален.

С учетом значимости транспортной артерии, расположенной в центре Самары, а также необходимости выдерживать интенсивность эксплуатации на объекте применяется термопластик. Это термоплавкая сыпучая смесь полимеров, минеральных наполнителей, пигментов и функциональных добавок (пластификаторов, стабилизаторов и др.). После разогрева, вымешивания и охлаждения образуется толстослойное твердое непрозрачное лакокрасочное покрытие.

«Смесь нагревается до 200 – 210 градусов и наносится на асфальтобетонное покрытие. Специальные стеклошарики, имеющиеся в составе, покрывают разметочную линию сверху. Они обеспечивают светоотражающий эффект в ночное время суток в течение всего срока службы разметки, тем самым повышая безопасность дорожного движения», - пояснил нюансы технологии инженер по подготовке производства субподрядной организации Илья Рыжов.

Таким образом, термопластик более устойчив к истиранию при контакте с автомобильными шинами, перепадам температур и воздействию агрессивной среды (в частности, при обработке проезжей части противогололедными реагентами). Так что такая разметка служит дольше, нежели чем та, что нанесена краской.

Разметка на Ленинской наносится слоем толщиной в 5 мм. Гарантия на нее – 1 год.

«При нынешней температуре наружного воздуха время застывания термопластика составляет порядка 10 минут, и только после этого разрешается автомобильное движение. В ночь на 7 августа работы продолжатся – остается выполнить их на 30 квадратных метрах. На участке предусмотрены такие виды разметки, как, например, сплошная краевая и осевая разделительные полосы, «зебра» на пешеходных переходах, обозначение стоп-линии», - рассказал заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Проверка качества организована на всех этапах. Заказчик в лице кураторов из МБУ «Дорожное хозяйство» при нанесении разметки контролирует ширину полос, светоотражающую способность линий и другие параметры – все должно соответствовать СНИПам, ГОСТу и, конечно, требованиям Правил дорожного движения.

Свежая разметка – только часть комплексного ремонта улицы Ленинской. В границах улиц Чкалова и Полевой уже заменили дорожное покрытие, отремонтировали инженерные коммуникации, обновили имеющиеся и сделали дополнительные парковочные места (добавилось 25 машиномест). Также поменяли старое асфальтобетонное покрытие на плиточное на большей части тротуаров, используя, в том числе, тактильную плитку для удобства передвижения слепых и слабовидящих людей. На пешеходных переходах устроены пандусы для маломобильных горожан. Обустроен островок безопасности. Привели в порядок приямки домов, въезды и скорректировали уклон тротуаров, чтобы дождевая и талая вода не подтапливала дворы, цокольные и подвальные помещения жилых домов и офисных зданий.

Кроме завершения разметочных работ, предстоит доделать тротуары, закончить благоустройство газонов, а также установить еще несколько светофоров и дорожных знаков (эти работы выполнены более чем наполовину).

В дорожно-строительном сезоне 2021 года комплексное обновление улицы Ленинской по дорожному нацпроекту продолжится – выполнят гораздо больший объем работ на участке протяженностью 2,8 км (от улицы Чкалова до дома № 1 по улице Ленинской). Будет обеспечено финансирование за счет средств нацпроекта, почти в 10 раз превышающее стоимость контракта в этом году, передает пресс-служба горадминистрации. 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
512
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
695
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
466
3 августа 2020  10:20
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
 В комментариях пользователи называют юных спасателей молодцами.
Происшествия
563
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
10815
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
978
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2610
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4090
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3531
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4507
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4614
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4625
Весь список

Новости Тольятти
6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
216
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
593
3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
766
Весь список