В Самаре на Краснодонской новый асфальт уложат до конца этой недели

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В Самаре ремонт автомобильных дорог «картами» свыше 100 погонных метров вступил в активную фазу - как в центральных, так и в отдаленных районах. Так, в ночь на 22 мая в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началось устройство верхнего слоя покрытия проезжей части по ул. Краснодонская. Работы выполняются в границах улиц Нагорная и Теннисная – на участке протяженностью 1 км 300 м.«Укладке асфальтобетона предшествовали такие виды работ, как фрезерование, поднятие люков колодцев на проектную высотную отметку - с заменой плит перекрытия, чтобы в дальнейшем не было просадок люков. Также выполнены очистка отфрезерованного участка, розлив битумной эмульсии. Толщина свежего верхнего слоя от борта до борта проезжей части – 5 сантиметров. Используется асфальтобетонная смесь типа Б марки I», - пояснил главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство»Повышение прочности покрытия достигается за счет того, что щебневый наполнитель в данной марке смеси может составлять до половины массы асфальтобетона.Основные работы производятся в ночную смену. Подрядчик заранее оповещает участников движения, размещает в окрестностях ремонтируемого объекта объявления о том, что планируются укладочные мероприятия.«Это правильно, потому что днем достаточно активное автомобильное движение, а ночью никто никому не мешает. Нужно, чтобы сделали надежно. Раньше были ямы да ухабы. Сейчас даже наблюдать за ремонтом – уже приятно. Когда по таким дорогам ездишь, душа радуется», - отметил водительОбновлять участок начали на прошлой неделе. Сейчас для организации оперативной работы в течение смены субподрядчик выводит 6 катков, укладочный комплекс, полтора десятка КАМАЗов. Скорость укладки – порядка 2, 5 метров дорожного полотна в минуту. С ремонтом планируется справиться к концу этой недели.«Все четко организовано. В свободное от работы время я тоже езжу по самарским дорогам и хочу, чтобы они были качественными», - прокомментировал машинист катка субподрядной организации ООО «НПФ «XXI Век»Контроль осуществляется на всех этапах ремонта силами кураторов МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» - это подведомственное учреждение Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, который ранее заключил контракт с подрядной организацией на выполнение «карточного» ремонта в рамках нацпроекта. В целом только большими «картами» в Самаре в этом дорожно-строительном сезоне приведут в нормативное состояние 40 участков дорог общей протяженностью 40, 1 км. Сейчас продолжают ремонтировать 5 объектов: ул. Калинина, 2-ю просеку, дорогу на асфальтобетонный завод в поселке Козелки и др. На 15-ти участках уже появилось новое дорожное полотно.Параллельно осуществляются и другие виды ремонта: капитальный (на Заводском шоссе) и комплексный (дороги вблизи Крымской площади). Кроме того, заключен контракт на комплексный ремонт улиц Стара-Загора и Победы – на данной улице уже приступили к фрезерованию. Подрядчик будет в течение 3-х лет еще и содержать отремонтированные участки согласно контракту жизненного цикла, передает пресс-служба горадминистрации.