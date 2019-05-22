Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре на Краснодонской новый асфальт уложат до конца этой недели
22
мая 2019
17:05
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В Самаре ремонт автомобильных дорог «картами» свыше 100 погонных метров вступил в активную фазу - как в центральных, так и в отдаленных районах. Так, в ночь на 22 мая в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началось устройство верхнего слоя покрытия проезжей части по ул. Краснодонская. Работы выполняются в границах улиц Нагорная и Теннисная – на участке протяженностью 1 км 300 м.
«Укладке асфальтобетона предшествовали такие виды работ, как фрезерование, поднятие люков колодцев на проектную высотную отметку - с заменой плит перекрытия, чтобы в дальнейшем не было просадок люков. Также выполнены очистка отфрезерованного участка, розлив битумной эмульсии. Толщина свежего верхнего слоя от борта до борта проезжей части – 5 сантиметров. Используется асфальтобетонная смесь типа Б марки I», - пояснил главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Юрий Лазовский.
Повышение прочности покрытия достигается за счет того, что щебневый наполнитель в данной марке смеси может составлять до половины массы асфальтобетона.
Основные работы производятся в ночную смену. Подрядчик заранее оповещает участников движения, размещает в окрестностях ремонтируемого объекта объявления о том, что планируются укладочные мероприятия.
«Это правильно, потому что днем достаточно активное автомобильное движение, а ночью никто никому не мешает. Нужно, чтобы сделали надежно. Раньше были ямы да ухабы. Сейчас даже наблюдать за ремонтом – уже приятно. Когда по таким дорогам ездишь, душа радуется», - отметил водитель Александр Попов.
Обновлять участок начали на прошлой неделе. Сейчас для организации оперативной работы в течение смены субподрядчик выводит 6 катков, укладочный комплекс, полтора десятка КАМАЗов. Скорость укладки – порядка 2, 5 метров дорожного полотна в минуту. С ремонтом планируется справиться к концу этой недели.
«Все четко организовано. В свободное от работы время я тоже езжу по самарским дорогам и хочу, чтобы они были качественными», - прокомментировал машинист катка субподрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Нурбулат Жолжанов.
Контроль осуществляется на всех этапах ремонта силами кураторов МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» - это подведомственное учреждение Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, который ранее заключил контракт с подрядной организацией на выполнение «карточного» ремонта в рамках нацпроекта. В целом только большими «картами» в Самаре в этом дорожно-строительном сезоне приведут в нормативное состояние 40 участков дорог общей протяженностью 40, 1 км. Сейчас продолжают ремонтировать 5 объектов: ул. Калинина, 2-ю просеку, дорогу на асфальтобетонный завод в поселке Козелки и др. На 15-ти участках уже появилось новое дорожное полотно.
Параллельно осуществляются и другие виды ремонта: капитальный (на Заводском шоссе) и комплексный (дороги вблизи Крымской площади). Кроме того, заключен контракт на комплексный ремонт улиц Стара-Загора и Победы – на данной улице уже приступили к фрезерованию. Подрядчик будет в течение 3-х лет еще и содержать отремонтированные участки согласно контракту жизненного цикла, передает пресс-служба горадминистрации.