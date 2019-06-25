В Самаре на 36 дорожных точках установят новые светофоры

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Данные объекты дорожной инфраструктуры устанавливаются для повышения уровня безопасности и сокращения мест концентрации ДТП. Программа «Повышение безопасности дорожного движения» рассчитана на 2016-2020 года, реализуя ее, сотрудники администрации вместе с ГИБДД определяют наиболее опасные участки дорог. Для их уменьшения в 2019 году будет потрачено 80 млн рублей.В рамках национального проекта планируется увеличить показатель доли магистралей, соответствующих нормативному состоянию с 39,5% до 46,6%, а количество мест концентрации ДТП будет снижено на 8%.В рамках реализации проекта будет установлено 730 дорожных знаков по 30 адресам, нанесено 66,7 тысяч квадратных метров дорожной разметки (работы выполнены на 35%). Также будет установлено 2 378 погонных метров пешеходных ограждений на 12 участках и на 36 местах появятся светофоры. В основном это будут односекционные светофоры с желтым мигающим светом.Известно, где будут установлены объекты дорожной инфраструктуры.Потапова — Академика Павлова (приступили к работам);Потапова — Финская (приступили к работам);Восстания, 3 (у школы №177);Пензенская, 57 (работы выполнены);Ерошевского (от Скляренко до Часовой);Пензенская — Владимирская — проспект Карла Маркса — Дачная;Арцыбушевская — переулок Тургенева;Блюхера — от дома №30 до дома №136 на улице Советской Армии;Поселок Мехзавод, 11-й квартал (у школы 156);Ново-Вокзальная, 146а (приступили к работам);Пересечение Коммунистической и Владимирской;Пересечение Вольской и Калинина;Береговая;Квартал Советской Армии — Стара-Загора — Гастелло — проспект Карла Маркса;Пересечение Печерской и 4-го проезда;Пересечение Гастелло и Центральной;Проспект Ленина — Автобусный проезд;Крайняя;Площадь Революции (работы выполнены);Пересечение Авроры и Партизанской;Поселок Красная Глинка, 4-й квартал (у школы №118);Поселок Красная Глинка, Батайская (у стадиона «Энергия»);Пересечение Ерошевского и Гая;Пересечение Ерошевского и Подшипниковой;Пересечение Средне-Садовой и Свободы (приступили к работам);Пересечение Майской и Ставропольской;Переулок Долотный, 4 (у школы №145);Пересечение Енисейской и Пугачевской;Пересечение Физкультурной и Севастопольской;9-я просека, 3-я линия, у дома №1.Пересечение XXII Партсъезда и Рыльской;Пересечение Пугачевского тракта и Грозненской;Пересечение Промышленности и Бельского переулка (у ДЮСШ №4);Пересечение Ново-Вокзальной и Свободы;Георгия Димитрова, 108;Георгия Димитрова (у ТЦ «Орбита»);Литвинова, 334, 336;Зубчаниновское шоссе — Товарная — Днепровский проезд;Пересечение Спортивной и Красноармейской;Пересечение Промышленности и Днепровской;Новокуйбышевское шоссе — Уральская — Кряжское шоссе;Пересечение Киевской и Пролетарской.Пересечение Алексея Толстого и Комсомольской;Волжский проспект, 37, 38 (приступили к работам);Пересечение Пугачевского тракта и Грозненской;Пересечение Промышленности и Бельского переулка (объект запущен);Пересечение Ново-Вокзальной и Свободы (приступили к работам);Георгия Димитрова, 108 (приступили к работам);Литвинова, 334, 336 (приступили к работам);Пересечение проспекта Металлургов и Металлистов (приступили к работам);Пересечение Чернореченской и Владимирской (приступили к работам);Зубчаниновское шоссе — Товарная — Днепровский проезд;Силина, 10 (у школы №10);Майская, 47 (у школы №73) (приступили к работам);Гвардейская, 22 (у школы №96);Георгия Димитрова, 17 (у гимназии №1);Теннисная, 1 (у школы №112);Свободы, 193 (у школы №96);Республиканская, 50 (у школы №50);Запорожская, 24 (у школы №176);Лукачева, 17 (у школы №58);Революционная, 58 (у школы №58);Ерошевского, 29 (у школы №54);Больничная, 17 (у лицея информационных технологий);Медицинская, 2 (у школы №23);Центральная, 11а (у школы №52);Солдатская, 2 (у лицея философии планетарного гуманизма);Академика Павлова, 85 (у школы №20);Поселок Мехзавод, квартал 11 (у школы №156);Поселок Мехзавод, квартал 6 (у школы №122);Южный поселок, 31 (у школы-интерната №1);Поселок Прибрежный, Юности, 2а (у школы №165);Поселок Прибрежный, Звездная, 13 (у школы №146);Лесная, 8 (у школы №164);Поселок Красная Глинка, 5-й квартал, 9 (у школы №9);Пересечение Ставропольской и Александра Матросова (приступили к работам);Пересечение Владимирской и Урицкого (у школы №174);Пересечение Чекистов и Аэропортовского шоссе.