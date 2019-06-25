Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре на 36 дорожных точках установят новые светофоры
25
июня 2019
17:39
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В этом году в Самаре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 36 дорожных точках установят новые светофоры. Также в городе на 12 участках улиц появятся дорожные ограждения и по 30 адресам установят новые дорожные знаки, передает samarskie-voditeli.ru.
Данные объекты дорожной инфраструктуры устанавливаются для повышения уровня безопасности и сокращения мест концентрации ДТП. Программа «Повышение безопасности дорожного движения» рассчитана на 2016-2020 года, реализуя ее, сотрудники администрации вместе с ГИБДД определяют наиболее опасные участки дорог. Для их уменьшения в 2019 году будет потрачено 80 млн рублей.
В рамках национального проекта планируется увеличить показатель доли магистралей, соответствующих нормативному состоянию с 39,5% до 46,6%, а количество мест концентрации ДТП будет снижено на 8%.
В рамках реализации проекта будет установлено 730 дорожных знаков по 30 адресам, нанесено 66,7 тысяч квадратных метров дорожной разметки (работы выполнены на 35%). Также будет установлено 2 378 погонных метров пешеходных ограждений на 12 участках и на 36 местах появятся светофоры. В основном это будут односекционные светофоры с желтым мигающим светом.
Известно, где будут установлены объекты дорожной инфраструктуры.
Дорожные знаки установят на улицах:
Потапова — Академика Павлова (приступили к работам);
Потапова — Финская (приступили к работам);
Восстания, 3 (у школы №177);
Пензенская, 57 (работы выполнены);
Ерошевского (от Скляренко до Часовой);
Пензенская — Владимирская — проспект Карла Маркса — Дачная;
Арцыбушевская — переулок Тургенева;
Блюхера — от дома №30 до дома №136 на улице Советской Армии;
Поселок Мехзавод, 11-й квартал (у школы 156);
Ново-Вокзальная, 146а (приступили к работам);
Пересечение Коммунистической и Владимирской;
Пересечение Вольской и Калинина;
Береговая;
Квартал Советской Армии — Стара-Загора — Гастелло — проспект Карла Маркса;
Пересечение Печерской и 4-го проезда;
Пересечение Гастелло и Центральной;
Проспект Ленина — Автобусный проезд;
Крайняя;
Площадь Революции (работы выполнены);
Пересечение Авроры и Партизанской;
Поселок Красная Глинка, 4-й квартал (у школы №118);
Поселок Красная Глинка, Батайская (у стадиона «Энергия»);
Пересечение Ерошевского и Гая;
Пересечение Ерошевского и Подшипниковой;
Пересечение Средне-Садовой и Свободы (приступили к работам);
Пересечение Майской и Ставропольской;
Переулок Долотный, 4 (у школы №145);
Пересечение Енисейской и Пугачевской;
Пересечение Физкультурной и Севастопольской;
9-я просека, 3-я линия, у дома №1.
Пешеходные ограждения будут смонтированы на следующих участках дорог:
Пересечение XXII Партсъезда и Рыльской;
Пересечение Пугачевского тракта и Грозненской;
Пересечение Промышленности и Бельского переулка (у ДЮСШ №4);
Пересечение Ново-Вокзальной и Свободы;
Георгия Димитрова, 108;
Георгия Димитрова (у ТЦ «Орбита»);
Литвинова, 334, 336;
Зубчаниновское шоссе — Товарная — Днепровский проезд;
Пересечение Спортивной и Красноармейской;
Пересечение Промышленности и Днепровской;
Новокуйбышевское шоссе — Уральская — Кряжское шоссе;
Пересечение Киевской и Пролетарской.
Новые светофоры появятся:
Пересечение Алексея Толстого и Комсомольской;
Волжский проспект, 37, 38 (приступили к работам);
Пересечение Пугачевского тракта и Грозненской;
Пересечение Промышленности и Бельского переулка (объект запущен);
Пересечение Ново-Вокзальной и Свободы (приступили к работам);
Георгия Димитрова, 108 (приступили к работам);
Литвинова, 334, 336 (приступили к работам);
Пересечение проспекта Металлургов и Металлистов (приступили к работам);
Пересечение Чернореченской и Владимирской (приступили к работам);
Зубчаниновское шоссе — Товарная — Днепровский проезд;
Силина, 10 (у школы №10);
Майская, 47 (у школы №73) (приступили к работам);
Гвардейская, 22 (у школы №96);
Георгия Димитрова, 17 (у гимназии №1);
Теннисная, 1 (у школы №112);
Свободы, 193 (у школы №96);
Республиканская, 50 (у школы №50);
Запорожская, 24 (у школы №176);
Лукачева, 17 (у школы №58);
Революционная, 58 (у школы №58);
Ерошевского, 29 (у школы №54);
Больничная, 17 (у лицея информационных технологий);
Медицинская, 2 (у школы №23);
Центральная, 11а (у школы №52);
Солдатская, 2 (у лицея философии планетарного гуманизма);
Академика Павлова, 85 (у школы №20);
Поселок Мехзавод, квартал 11 (у школы №156);
Поселок Мехзавод, квартал 6 (у школы №122);
Южный поселок, 31 (у школы-интерната №1);
Поселок Прибрежный, Юности, 2а (у школы №165);
Поселок Прибрежный, Звездная, 13 (у школы №146);
Лесная, 8 (у школы №164);
Поселок Красная Глинка, 5-й квартал, 9 (у школы №9);
Пересечение Ставропольской и Александра Матросова (приступили к работам);
Пересечение Владимирской и Урицкого (у школы №174);
Пересечение Чекистов и Аэропортовского шоссе.