В Самаре дорожные работы в рамках национального проекта выполнены на 70%

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Так, с обновлением большими «картами» (свыше 100 м. п.) подрядчик справился на 87 %. 39 участков дорог из первоначального перечня уже привели в порядок от борта до борта. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии, в настоящее время осваивается и дополнительный объем (ремонтом охвачены еще несколько участков) - за счет грамотного подхода и образовавшейся не в ущерб качеству сэкономленной суммы. Данный вопрос согласован с региональном министерством транспорта и автомобильных дорог.Капитальный ремонт Заводского шоссе в границах улиц Земеца и XXII Партсъезда выполнен на 97 %. Напомним, технологический комплекс работ рассчитан, согласно муниципальному контракту, на двухлетний срок (2018-2019 гг.). С учетом того, что данная транспортная артерия – одна из наиболее востребованных и находится в промышленной части города, а, следовательно, должна выдерживать, в том числе, нагрузку от большого потока большегрузного транспорта, еще на стадии проектирования была заложена полная замена так называемого «дорожного пирога». После фрезерования изношенного асфальтобетонного покрытия была усилена дорожная «одежда» от ул. XXII Партсъезда до пр. Кирова. Несколько слоев асфальтобетона (крупнозернистый пористый – 7 см, крупнозернистый плотный - 7 см, верхний щебеночно-мастичный – 5 см) уложены на «подушки» из песка в 50 см и гранитного щебня - 49 см. Между «подушкой» и асфальтом – геотекстильная прослойка.В этом году восстановлены инженерные коммуникации, завершены работы по обновлению системы освещения, светофоров, проезжей части, тротуаров вдоль нее. Отремонтированы парковки (для сравнения: раньше они размещались на площади 500 кв. м, а теперь на почти 11 тысячах кв. м). Готовы и «карманы» для удобного подъезда общественного транспорта. В полном объеме заменили контактную сеть – трамвайную и троллейбусную. Обновлен и путепровод через пр. Кирова.Не меньшее внимание уделяется дорогам, прилегающим к Крымской площади и зданию, где скоро разместится Шестой кассационный суд. Здесь преобразятся участки 8-ми улиц. 63 % запланированных работ выполнено. Важно отметить, что новая дорога вскоре появится в результате комплексного ремонта улицы Аксаковская. На участке в границах улиц Урицкого и Ткачевская делают полноценную проезжую часть – вместо узкого неорганизованного грунтового проезда (вдоль дома № 29 по улице Урицкого) и тупика. Эта мера необходима, поскольку часть улицы Мечникова, которая сейчас еще открыта для движения транспорта, будет задействована для устройства парковочной зоны площадью 4100 кв. м. В дальнейшем здесь смогут оставлять свои автомобили как «служители Фемиды» и посетители Шестого кассационного суда (парковка вплотную будет примыкать к его зданию), так и желающие отдохнуть на Крымской площади после ее комплексного благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».Земляные работы завершены, с устройством основания дороги также справились. При благоприятных погодных условиях подрядчик готов начать укладку следующих 3-х слоев. Капитальная дорожная «одежда» обеспечит надежность и долговечность нового инфраструктурного объекта. Всего 148 м новой дороги позволят с одной стороны выехать с ул. Аксаковская на ул. Ткачевская, далее – на ул. Новокрасноармейская; с другой стороны участок соединен с ул. Урицкого. Новый участок дороги оснастят всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности движения. Запустить двустороннее движение планируется в августе.В дальнейшем в этом сезоне подрядчик благоустроит прилегающую территорию, в том числе, выполнит устройство тротуаров, газонов.Активный темп подрядной организацией набран в ходе комплексного ремонта (от фасада до фасада) по ул. Победы. На 82 % готов участок от ул. Елизарова до пр. Кирова. Это один из двух самарских объектов, которые преображаются на принципах трехлетнего контракта жизненного цикла. В этом дорожно-строительном сезоне данная практика в Самаре реализуется впервые, что стало возможным в рамках средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». То, что один и тот же подрядчик не только ремонтирует объект и за свой счет устраняет гарантийные дефекты в течение пятилетки, но и три года осуществляет всесезонное содержание, является преимуществом нового подхода. Это стимулирует подрядчика уже на стадии ремонта уделять максимально высокое внимание качеству работ, чтобы в дальнейшем минимизировать необходимость затрат на устранение гарантийных недочетов и более грамотно и бережно подходить к процессу уборки, поддерживая дорогу в надлежащем состоянии.По такому же принципу организуются работы на улице Стара-Загора (от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная). После прошедших дождей выполняются только те виды работ, которые технологически допустимы с учетом погодных условий. Например, демонтаж, устройство бортового камня, работы на тротуарах, где предусмотрено плиточное покрытие.В целом по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт в Самаре выполнен почти на 70%, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации