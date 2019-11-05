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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта

5 ноября 2019 14:14
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В связи с репетицией и проведением военного Парада памяти.
В связи с репетицией и проведением военного Парада памяти в Самаре будет временно ограничено движение транспорта.

Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве, откроет череду праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основная тема парада этого года – «Солдатская слава», посвященная судьбам наших земляков, – как погибших на фронте, так и с победой вернувшихся домой.

Затронуты будут и судьбы участников исторического парада 7 ноября 1941 года. Например, биография участника исторического парада 7 ноября 1941 года, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Самары Владимира Чудайкина, который отличился в ходе взятия Берлина. Самарец в составе штурмовой танковой группы двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противника в здании рейхстага, обеспечивая атаку пехоты. Во время боя, прорвавшийся вперед танк был подбит и загорелся, мешая продвижению танка Владимира Чудайкина. Тогда он выскочил из своего танка, помог экипажу горевшего танка выбраться из машины и потушить пожар, а затем эвакуировал поврежденную машину с поля боя. Во время этих действий Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой, обеспечивая огнем своего танка продвижение пехоты.

Еще одна тема Парада памяти будет посвящена подвигу врачей в годы Великой Отечественной войны. Всего же в Самарской области будет проведено более 3 000 патриотических акций.

Традиционно в самарском Параде Памяти примут участие представители иностранных государств, в том числе и тех, чьи дипломатические миссии в годы войны были размещены в Куйбышеве. Свою участие уже подтвердили Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгарии, временный поверенный в делах Канады в РФ, а также представители стран СНГ. Кроме того, к участию в параде приглашены представители министерства иностранных дел РФ, парадные расчеты силовых структур, ветеранских организаций регионов ПФО и городов-побратимов. Участниками самарского Парада станут и представители более 320 представителей от 42 военно-исторических клубов страны. Они привезут порядка 45 единиц исторической техники.

Впервые в этом году в рамках Парада на площади Куйбышева пройдет марш юнармейцев, в котором примут участие юнармейские отряды со всех муниципальных образований области. В качестве одного из предварительных этапов подготовки к участию в Параде 31 октября состоится смотр строевой песни «Марш Калашникова», посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Также состоится конкурс на лучшее парадное прохождение, конкурсную комиссию которого возглавит генеральный инспектор министерства обороны РФ, председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев.

Не обойдется Парад Памяти без участие народного артиста СССР Василия Ланового. В этом году артист выступит со своим моноспектаклем не только в Самаре, но и в Сызрани. Кроме того, получено подтверждение об участии в памятных мероприятиях артистов Большого театра. По предварительным данным, общее число участников Парада Памяти составит более 10000 человек.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 7 ноября 2019 года торжественного мероприятия – военного парада, посвященного Дню памяти военного парада 1941 года в городе Куйбышев, будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках на территории города Самара:

- с 06:00 до 15:00 7 ноября 2019 года – по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского;

- с 14:00 до 18:00 6 ноября 2019 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;

Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках дорог:

- с 08:00 6 ноября 2019 года до 15:00 7 ноября 2019 года - по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского;

Кроме того, с 14:00 до 18:00 6 ноября 2019 года движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 - будет организовано по скорректированной схеме. А с 06:00 до 15:00 7 ноября 2019 года по временной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.

Более подробно с временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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