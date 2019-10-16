Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в центре 69 с 10:00 до 24:00 25 октября 2019 по улице Вилоновская от улицы Галактионовская до улицы Молодогвардейская будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).



Также на указанном участке улицы Вилоновкая с 20:00 24 октября до 24:00 25 октября 2019 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).



Кроме того, с 10:00 до 24:00 25 октября 2019 работа автобусов маршрута № 297 будет организована по временной схеме.



Более подробно со схемой ограничения движения и временной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться в





В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением мероприятия в период2019 по улице Вилоновская от улицы Галактионовская до улицы Молодогвардейская будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).Также на указанном участке улицы Вилоновкаяя 2019 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).Кроме того,я 2019 работа автобусов маршрута № 297 будет организована по временной схеме.Более подробно со схемой ограничения движения и временной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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