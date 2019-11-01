Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на газовых сетях города 87



- с 08:00 5 ноября 2019 года до 24:00 15 ноября 2019 года - по ул. Сокская в районе дома № 182 на участке протяженностью15 метров;



- с 08:00 5 ноября 2019 года до 24:00 15 ноября 2019 года - по ул. Серноводская в районе дома № 41 на участке протяженностью 15 метров;



- с 08:00 11 ноября 2019 года до 24:00 18 ноября 2019 года - по переулку Рылеева от дома № 14 до ул. Степана Халтурина;



- с 00:00 19 ноября 2019 года до 24:00 26 ноября 2019 года - по переулку Рылеева от Ташкентского переулка до дома № 55 по ул. Неверова;



- с 00:00 27 ноября 2019 года до 24:00 6 декабря 2019 года - по переулку Рылеева от ул. Нечаевская до ул. Землевольческая.



Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством строительно-монтажных работ на газовых сетях на территории города Самары будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:- с 08:00 5 ноября 2019 года до 24:00 15 ноября 2019 года - по ул. Сокская в районе дома № 182 на участке протяженностью15 метров;- с 08:00 5 ноября 2019 года до 24:00 15 ноября 2019 года - по ул. Серноводская в районе дома № 41 на участке протяженностью 15 метров;- с 08:00 11 ноября 2019 года до 24:00 18 ноября 2019 года - по переулку Рылеева от дома № 14 до ул. Степана Халтурина;- с 00:00 19 ноября 2019 года до 24:00 26 ноября 2019 года - по переулку Рылеева от Ташкентского переулка до дома № 55 по ул. Неверова;- с 00:00 27 ноября 2019 года до 24:00 6 декабря 2019 года - по переулку Рылеева от ул. Нечаевская до ул. Землевольческая.Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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