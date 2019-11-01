В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на газовых сетях города

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на газовых сетях города

1 ноября 2019 16:24
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В течение месяца будут производиться строительно-монтажные работы.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством строительно-монтажных работ на газовых сетях на территории города Самары будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:

- с 08:00 5 ноября 2019 года до 24:00 15 ноября 2019 года - по ул. Сокская в районе дома № 182 на участке протяженностью15 метров;

- с 08:00 5 ноября 2019 года до 24:00 15 ноября 2019 года - по ул. Серноводская в районе дома № 41 на участке протяженностью 15 метров;

- с 08:00 11 ноября 2019 года до 24:00 18 ноября 2019 года - по переулку Рылеева от дома № 14 до ул. Степана Халтурина;

- с 00:00 19 ноября 2019 года до 24:00 26 ноября 2019 года - по переулку Рылеева от Ташкентского переулка до дома № 55 по ул. Неверова;

- с 00:00 27 ноября 2019 года до 24:00 6 декабря 2019 года - по переулку Рылеева от ул. Нечаевская до ул. Землевольческая.

Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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