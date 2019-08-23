Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре будет ограничение движения транспорта в связи с проведением легкоатлетического марафона 118



- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновская;



- по улице Вилоновская от улицы Максима Горького до улицы Молодогвардейская;



- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновская до Студенческого переулка, а также от улицы Маяковского до улицы Лесная;



- по улице Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;



- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесная до улицы Ново-Садовая;



- по улице Осипенко от улицы Ново-Садовая до улицы Лесная;



- по улице Невская от улицы Ново-Садовая до улицы Молодогвардейская;



- по улице Молодогвардейская от улицы Невская до ул. Вилоновская, а также от улицы Красноармейская до улицы Ленинградская;



- по улице Чапаевская от улицы Ленинградская до улицы Вилоновская;



- по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновская;



- по улице Шостаковича от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе;



- по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновская.



Также в период с 18:00 24 августа до 16.00 25 августа 2019 года на указанных выше участках дорог будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.



Движение троллейбусов по муниципальному маршруту № 6 (Губернский рынок – Хлебзавод № 3) и № 16 (Губернский рынок – 6-й причал) в период с 03:00 до 16:00 25 августа 2019 года будет временно отменено.



Движение автобусов №№ 11, 23, 24, 37, 46, 47, 50, 61, 92, 247, 261, 297, 295 будет организовано по временным схемам с 03:00 до 16:00 25 августа 2019 года.



Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться в



В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением легкоатлетического марафона на территории города Самара 25 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России, в период с 03:00 до 16:00 по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до Студенческого переулка, а с 06:00 до 16:00 на следующих участках:- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновская;- по улице Вилоновская от улицы Максима Горького до улицы Молодогвардейская;- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновская до Студенческого переулка, а также от улицы Маяковского до улицы Лесная;- по улице Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесная до улицы Ново-Садовая;- по улице Осипенко от улицы Ново-Садовая до улицы Лесная;- по улице Невская от улицы Ново-Садовая до улицы Молодогвардейская;- по улице Молодогвардейская от улицы Невская до ул. Вилоновская, а также от улицы Красноармейская до улицы Ленинградская;- по улице Чапаевская от улицы Ленинградская до улицы Вилоновская;- по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновская;- по улице Шостаковича от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе;- по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновская.Также в период с 18:00 24 августа до 16.00 25 августа 2019 года на указанных выше участках дорог будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.Движение троллейбусов по муниципальному маршруту № 6 (Губернский рынок – Хлебзавод № 3) и № 16 (Губернский рынок – 6-й причал) в период с 03:00 до 16:00 25 августа 2019 года будет временно отменено.Движение автобусов №№ 11, 23, 24, 37, 46, 47, 50, 61, 92, 247, 261, 297, 295 будет организовано по временным схемам с 03:00 до 16:00 25 августа 2019 года.Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передаетпресс-служба горадминистрации. Версия для печати

Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.