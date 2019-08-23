Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре будет ограничение движения транспорта в связи с проведением легкоатлетического марафона
23
августа 2019
20:10
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением легкоатлетического марафона на территории города Самара 25 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России, в период с 03:00 до 16:00 по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до Студенческого переулка, а с 06:00 до 16:00 на следующих участках:
- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновская;
- по улице Вилоновская от улицы Максима Горького до улицы Молодогвардейская;
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновская до Студенческого переулка, а также от улицы Маяковского до улицы Лесная;
- по улице Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесная до улицы Ново-Садовая;
- по улице Осипенко от улицы Ново-Садовая до улицы Лесная;
- по улице Невская от улицы Ново-Садовая до улицы Молодогвардейская;
- по улице Молодогвардейская от улицы Невская до ул. Вилоновская, а также от улицы Красноармейская до улицы Ленинградская;
- по улице Чапаевская от улицы Ленинградская до улицы Вилоновская;
- по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновская;
- по улице Шостаковича от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе;
- по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновская.
Также в период с 18:00 24 августа до 16.00 25 августа 2019 года на указанных выше участках дорог будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Движение троллейбусов по муниципальному маршруту № 6 (Губернский рынок – Хлебзавод № 3) и № 16 (Губернский рынок – 6-й причал) в период с 03:00 до 16:00 25 августа 2019 года будет временно отменено.
Движение автобусов №№ 11, 23, 24, 37, 46, 47, 50, 61, 92, 247, 261, 297, 295 будет организовано по временным схемам с 03:00 до 16:00 25 августа 2019 года.
Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передаетпресс-служба горадминистрации.