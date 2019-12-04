В СО на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» досрочно начаты работы

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В СО на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» досрочно начаты работы

4 декабря 2019 16:55
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В 2019 году подрядные организации приступили к ремонту 15-ти из 86 участков дорог следующего года.
В Самарской области досрочно начаты работы на объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включенных перечень 2020 года. Паспортом национального проекта в 2020 году запланировано приведение в нормативное состояние 241 км автомобильных дорог, в том числе 183 км – регионального значения, 43 км дорожной сети Самары и 15 км дорожной сети Тольятти.

Благодаря заранее проведенным конкурсным процедурам по выбору подрядных организаций в 2019 году подрядные организации приступили к ремонту 15-ти из 86 участков дорог следующего года.

Задача до конца 2019 года заключить все контракты на объекты нацпроекта 2020 года поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. «В настоящее время большая часть контрактов заключена. Сейчас на объектах могут выполняться работы, которые не связаны с сезонностью. Кроме того, мы рассчитываем, что за зимний период подрядные организации максимально подготовятся к проведению основных дорожных работ — закупят необходимые материалы, подготовят площадки, грамотно рассчитают объемы и график проведения работ», — говорит министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Так, в 2019 году Самаре досрочно стартовали работы на участках улиц Победы и Стара-Загоры, начата реконструкция второго этапа Заводского шоссе, продолжается капитальный ремонт проспекта Кирова от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский». В Тольятти продолжаются работы по строительству дополнительного «поперечника» в Автозаводском районе — улицы Офицерской.

На объектах регионального значения работы начаты на 10 участках дорог. Среди них — «Самара-Волгоград»-Красноармейское-Пестравка в Красноармейском районе, «Урал»-Сергиевск-Челно-Вершины в Сергиевском районе, Сосновка-Новое Мансуркино, Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе и другие. Также продолжается реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе.

В высокой стадии готовности работы по ремонту участка дороги Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе протяженностью 20 км и Кинель-Богатое – Борское в Кинельском районе протяженностью 1,2 км.

На ряде объектов работы проводятся даже в зимний период. Так, в рамках реконструкции участка трассы Самара-Бугуруслан км 118-км 133 в Похвистневском районе ведется переустройство водопропускных труб.

«Дорога давно не ремонтировалась. Здесь выявлена просадка дорожной одежды в местах расположения водопропускных труб, колейность, продольные и поперечные трещины, обрушение кромок покрытия. В рамках проведения работ мы должны уширить дорогу, разобрать покрытие на тех участках, которые не соответствуют нормативным требованиям, и полностью заменитьполотно, обустроить полосы разгона и торможения на съездах, тротуары, установить новые дорожные знаки, нанести дорожную разметку и т.д», — рассказывает представитель подрядной организации, заместитель директора по производству ООО «Самаратрансстрой» Рамис Муртазин.

Контрактом на проведение работ на участке трассы Самара-Бугуруслан предусмотрена замена 15-ти водопропускных труб, переустройство сетей газопровода.

«Мы отсыпали несколько объездных дорог. Это необходимо для того, чтобы за зиму полностью переустроить все водопропускные трубы, и к весне все они были в рабочем состоянии. Благодаря водостокам, которые планируется обустроить, вода на проезжей части задерживаться не будет. Кроме того, сейчас мы ведем отсыпку земляного полотна для расширения дороги. Ремонтные работы, объездные дороги – это, конечно, неудобно для водителей. Но мы просим с пониманием отнестись к этим временным мерам, и тогда ремонт дороги будет выполнен в срок», — подчеркивает представитель подрядной организации, передает пресс-служба облправительства. 
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