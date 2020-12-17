В Правительстве Самарской области обсудили вопросы обеспечения безопасности на дорогах региона

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Правительстве Самарской области обсудили вопросы обеспечения безопасности на дорогах региона

17 декабря 2020 11:27
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В Правительстве Самарской области обсудили вопросы обеспечения безопасности на дорогах региона

16 декабря первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в режиме ВКС. В совещании приняли участие представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, руководители органов исполнительной власти региона, главы ряда муниципальных образований.

В начале заседания был рассмотрен вопрос, касающийся обеспечения безопасных условий в зимний период эксплуатации дорог. Участники совещания обсудили соответствие дорожной техники, применяемых материалов и технологий установленным требованиям, оценили техническое оснащение предприятий, соблюдение регламентов по уборке дорожной сети. Отдельное внимание было уделено участкам дорог, подверженных заносам. «В настоящее время стоят морозы, но впереди и снегопады, и метели, и ледяные дожди. На дорогах уже сейчас образуется наледь. Ко всем этим погодным явлениям мы должны быть готовы», - подчеркнул председатель областного Правительства Виктор Кудряшов. 

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин рассказал, что протяженность сети региональных автомобильных дорог составляет 7001 км, в их состав входят 478 мостовых сооружений общей протяженностью 27 км. Основным подрядчиком по содержанию региональных дорог является Государственное казенное предприятие Самарской области «АСАДО». Предприятие имеет в наличии 1022 единиц техники (в г.о. Самара-113), из них 664 задействовано на зимнем содержании. Вся техника «АСАДО» оснащена навигационным оборудованием ГЛОНАСС для оперативной работы и контроля за содержанием автомобильных дорог. Как отметил министр, в настоящее время готовность парка машин, механизмов и навесного оборудования к зимнему сезону составляет 98%. Кроме того, ООО «Самаратрансстрой» содержит Московское шоссе и мостовой переход Кировский в городском округе Самара. На зимнем содержании предприятием задействовано 62 единицы техники. Министр сообщил, что с 1 ноября организовано круглосуточное дежурство диспетчеров в головном офисе «АСАДО» и во всех его районных филиалах. Налажено взаимодействие с Главным управлением МЧС по Самарской области, областным Управлением ГИБДД, через круглосуточную диспетчерскую службу агентства по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях, о дорожно-транспортных происшествиях и дорожной обстановке.

В ходе совещания был поднят вопрос необходимости обновления и увеличения парка специализированной техники. «Мы активно обновляем парк городского общественного транспорта, фактически сменили парк скорой помощи, в сфере нашего внимания – школьные автобусы. Этот вопрос также контролируем. По государственному казенному предприятию АСАДО существенно пересмотрели расценки содержания дорог, выделили дополнительные значительные ресурсы из дорожного фонда. Это дает возможность привлечь, в том числе, различные лизинговые механизмы к решению вопроса обновления парка», - считает первый вице-губернатор. Председатель регионального Правительства поручил министерству транспорта запланировать мероприятия по обновлению техники и ее распределению, а также шире привлекать к обслуживанию дорог сторонние специализированные организации, имеющие необходимую технику.  

Участники заседания также обсудили реализацию мероприятий региональных паспортов федеральных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Была озвучена информация, что по итогам декабря Самарская область находится  в числе лидеров по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Это очень яркий и серьезный результат, фактически это исполнение задачи, которую поставил перед Правительством региона Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Отремонтировано 305 км дорог,  практически 35% улично-дорожной сети региона приведено в нормативное состояние, что на порядок выше запланированного показателя», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Много внимания участниками совещания было уделено реализации инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем Кудашев отметил, что за 11 месяцев текущего года удалось реализовать                       691 инженерное мероприятие из 744 запланированных, что составило 93%. Негативная оценка работы в этом направлении была дана г.о. Тольятти, где из 72 мероприятий было выполнено 21. Председатель областного Правительства обратился к министру транспорта с поручением при распределении ресурсов дорожного фонда на следующий год учесть дорогостоящие, капиталоёмкие мероприятия, в том числе установку барьерных ограждений для разделения потоков транспортных средств.

По информации областного управления ГИБДД, по состоянию на сегодняшний день с начала года на дорогах области произошло 3078 дорожно-транспортных происшествий. При этом отмечается значительный рост погибших. Анализ ситуации показал, что основной причиной этого является нарушение участниками дорожного движения скоростного режима. Виктор Кудряшов поручил министерству транспорта продолжить работу по установке на отремонтированных дорогах предупреждающих аншлагов, средств фото и видеофиксации.

По итогам заседания был дан ряд протокольных поручений, в том числе министерству транспорта и главам муниципальных образований – сформировать перечень мест концентрации ДТП и провести детальный анализ, на основе которого разработать проекты планов мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках. 

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