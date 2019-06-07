Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Большой Черниговке отремонтируют центральную трассу 101



В рамках ремонта дорожники заменят дорожное покрытие на проезжей части, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. В настоящее время на автомобильной дороге укладывают верхний слой дорожного полотна. Полностью завершить все работы подрядная организация ООО «Стройсервис» планирует раньше срока – к концу июля 2019 года.



По словам главы села Большая Черниговка Сергея Сундукова, автомобильная дорога является центральной трассой районного центра. «Эта дорога – как ствол дерева, от которого в разные стороны как ветки расходятся местные дороги. Дорога является въездом в село и основной поток автомобильного транспорта идет именно по ней. Жители соседних сел ездят сюда и в школы, и в больницу, и в другие социальные учреждения», — говорит он.



Параллельно с ремонтом региональной дороги по инициативе администрации Большечерниговского района запланировано благоустройство прилегающей территории. «Мы активно участвуем во всех программах правительства Самарской области и стараемся синхронизировать их между собой. Так, в рамках программы «Комфортная городская среда» планируется благоустройство общественного пространства на въезде в село, где будут установлены лавочки, проведено озеленение, устройство освещения. Мы хотим, чтобы это место стало визитной карточкой нашего села. Также планируется обустройство подъездов, дворов и парковочных мест в прилегающем к дороге жилом массиве», — говорит заместитель главы Большечерниговского района по экономике Наталья Мильович.



Жители населенного пункта с нетерпением ждут благоустройства села. «Мы очень много слышим про нацпроект, выделяются огромные деньги. И всегда кажется, что это для города. Но в этом году Большая Черниговка на себе ощутила, что нацпроекты работают и в селе, на самой окраине Самарской области, граничащей с Казахстаном», — отметила общественный контролер нацпроекта в Большой Черниговке Валентина Жлуктова.



6 июня официальное сообщество нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области провело прямую трансляцию с объекта ремонта. Посмотреть трансляцию можно



Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 247 км дорог, в том числе 50 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс, расположенных в 17-ти районах области. Большинство ремонтируемых участков региональных автодорог проходят через населенные пункты, передает пресс-служба облправительства.





В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован участок региональной трассы Большая Черниговка — Краснооктябрьский, расположенной в Большечерниговском районе. Ремонтируемый участок дороги протяженностью 4,6 км проходит через село Большая Черниговка и является связующим звеном между населенными пунктами и районным центром.В рамках ремонта дорожники заменят дорожное покрытие на проезжей части, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. В настоящее время на автомобильной дороге укладывают верхний слой дорожного полотна. Полностью завершить все работы подрядная организация ООО «Стройсервис» планирует раньше срока – к концу июля 2019 года.По словам главы села Большая Черниговка, автомобильная дорога является центральной трассой районного центра. «Эта дорога – как ствол дерева, от которого в разные стороны как ветки расходятся местные дороги. Дорога является въездом в село и основной поток автомобильного транспорта идет именно по ней. Жители соседних сел ездят сюда и в школы, и в больницу, и в другие социальные учреждения», — говорит он.Параллельно с ремонтом региональной дороги по инициативе администрации Большечерниговского района запланировано благоустройство прилегающей территории. «Мы активно участвуем во всех программах правительства Самарской области и стараемся синхронизировать их между собой. Так, в рамках программы «Комфортная городская среда» планируется благоустройство общественного пространства на въезде в село, где будут установлены лавочки, проведено озеленение, устройство освещения. Мы хотим, чтобы это место стало визитной карточкой нашего села. Также планируется обустройство подъездов, дворов и парковочных мест в прилегающем к дороге жилом массиве», — говорит заместитель главы Большечерниговского района по экономикеЖители населенного пункта с нетерпением ждут благоустройства села. «Мы очень много слышим про нацпроект, выделяются огромные деньги. И всегда кажется, что это для города. Но в этом году Большая Черниговка на себе ощутила, что нацпроекты работают и в селе, на самой окраине Самарской области, граничащей с Казахстаном», — отметила общественный контролер нацпроекта в Большой Черниговке6 июня официальное сообщество нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области провело прямую трансляцию с объекта ремонта. Посмотреть трансляцию можно по ссылке Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 247 км дорог, в том числе 50 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс, расположенных в 17-ти районах области. Большинство ремонтируемых участков региональных автодорог проходят через населенные пункты, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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