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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Большой Черниговке отремонтируют центральную трассу

7 июня 2019 14:40
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Ремонтируемый участок дороги протяженностью 4,6 км проходит через село Большая Черниговка и является связующим звеном между населенными пунктами и районным центром.
В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован участок региональной трассы Большая Черниговка — Краснооктябрьский, расположенной в Большечерниговском районе. Ремонтируемый участок дороги протяженностью 4,6 км проходит через село Большая Черниговка и является связующим звеном между населенными пунктами и районным центром.

В рамках ремонта дорожники заменят дорожное покрытие на проезжей части, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. В настоящее время на автомобильной дороге укладывают верхний слой дорожного полотна. Полностью завершить все работы подрядная организация ООО «Стройсервис» планирует раньше срока – к концу июля 2019 года.

По словам главы села Большая Черниговка Сергея Сундукова, автомобильная дорога является центральной трассой районного центра. «Эта дорога – как ствол дерева, от которого в разные стороны как ветки расходятся местные дороги. Дорога является въездом в село и основной поток автомобильного транспорта идет именно по ней. Жители соседних сел ездят сюда и в школы, и в больницу, и в другие социальные учреждения», — говорит он.

Параллельно с ремонтом региональной дороги по инициативе администрации Большечерниговского района запланировано благоустройство прилегающей территории. «Мы активно участвуем во всех программах правительства Самарской области и стараемся синхронизировать их между собой. Так, в рамках программы «Комфортная городская среда» планируется благоустройство общественного пространства на въезде в село, где будут установлены лавочки, проведено озеленение, устройство освещения. Мы хотим, чтобы это место стало визитной карточкой нашего села. Также планируется обустройство подъездов, дворов и парковочных мест в прилегающем к дороге жилом массиве», — говорит заместитель главы Большечерниговского района по экономике Наталья Мильович.

Жители населенного пункта с нетерпением ждут благоустройства села. «Мы очень много слышим про нацпроект, выделяются огромные деньги. И всегда кажется, что это для города. Но в этом году Большая Черниговка на себе ощутила, что нацпроекты работают и в селе, на самой окраине Самарской области, граничащей с Казахстаном», — отметила общественный контролер нацпроекта в Большой Черниговке Валентина Жлуктова.

6 июня официальное сообщество нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области провело прямую трансляцию с объекта ремонта. Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 247 км дорог, в том числе 50 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс, расположенных в 17-ти районах области. Большинство ремонтируемых участков региональных автодорог проходят через населенные пункты, передает пресс-служба облправительства.


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